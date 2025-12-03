Necrológica de Eduardo Castex –  Miércoles 03

Ha dejado de existir en Santa Rosa la vecina Antonia Inés Arruti (79 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Miércoles 03, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
miércoles 3, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
