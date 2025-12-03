Nuevo boom: se dispara la importación de ropa usada y el made in China llega a La Salada

La importación de ropa usada se multiplicó por más de 40 en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con todo el 2024, según cifras de la Cámara Argentina de la Indumentaria. Los volúmenes todavía son bajos pero el crecimiento es vertiginoso. Se trata de una maniobra que estaba prohibida por cuestiones sanitarias y ambientales pero a la que el Gobierno ahora le da rienda libre.

La mercadería llega mayormente de EEUU porque allá está prohibido incinerarla, ante regulaciones ambientales y costos crecientes de destrucción. Los industriales locales advierten por el riesgo ambiental y ponen el ejemplo del desierto de Atacama, conocido como “el basural del mundo”.

«Dado el dinamismo del sector privado y Ia Inteligencia Artificial, el Estado siempre corre de atrás, por eso decidimos que la mejor política pública es la inexistencia”, la frase de Pablo Lavigne durante una charla debate en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA causó mucho ruido porque llegó justo después de que el CEO de Techint, Paolo Rocca, pidiera el regreso de la política industrial en la conferencia de la UIA.

El reclamo de emparejar la cancha en tiempos de administración libertaria pareciera caer literalmente en saco roto. Distintos sectores vienen advirtiendo por el crecimiento de la mercadería que llega de contrabando, la subfacturación de importaciones y otros asuntos, pero en el caso textil hay un fenómeno que consideran insólito: la importación de fardos de ropa usada.

A través de redes sociales, los importadores ofrecen mercadería que en muchos casos es desechada por países como EEUU ante la prohibición de incinerarla. Los distribuidores la reúnen en fardos de entre 25 y 50 kilos que se pueden agrupar por tipo de prenda o incluso por marcas.

Si bien los volúmenes por ahora no son altos, la señal de alarma se enciende por la velocidad del crecimiento. Según datos de la Cámara Argentina de la Indumentaria, en los primeros ocho meses de 2025 se importó ropa usada por u$s2,2 millones, mientras que en todo 2024 había alcanzado apenas los u$s52.000.

Es un fenómeno novedoso porque la maniobra estuvo prohibida desde el año 1999 mediante distintas normativas y prórrogas. La última fue el decreto 133 del año 2017 que venció en mayo del 2022, pero como en aquel momento regían otras restricciones como las licencias no automáticas, la modalidad no fue viable hasta el año pasado.

En la actualidad no existe ninguna restricción vigente. En su momento, las distintas medidas buscaron proteger la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. En el sector industrial advierten ahora por esos mismos riesgos. Ponen como ejemplo el desierto de Atacama donde importadores descartan hasta un 40% de la mercadería y por eso el sitio se conoce como “el basurero del mundo”.

De China a La Salada

Las compras vía Courier siguen creciendo y marcaron un nuevo récord en octubre con un salto interanual del 289,9%, según un análisis que realizó la consultora Analytica en base a datos del INDEC. El acumulado de 2025 ya es un 292,1% superior al de el 2024 de acuerdo al mismo informe.

Pero el fenómeno de la clase media recurriendo a plataformas como Shein y Temú es apenas la punta del ovillo. En el sector señalan que el made in China llegó de forma masiva a ferias como La Salada, donde según advierten en la industria, antes predominaban los productos locales: “Ahora importan sin impuestos y venden sin impuestos”, se quejan.

Los textiles de distintos rubros vienen reclamando al Gobierno una competencia más justa: con más infraestructura, menos impuestos distorsivos y un tipo de cambio más realista. También piden consistencias en el aspecto arancelario y ponen un ejemplo: el poliéster está en un listado de excepciones por el que paga sólo 6% de aranceles, sin embargo para importar la materia prima para hacer ese hilado se paga el 12%.

Luciano Galfione presidente de la Fundación Protejer contó que en su fábrica tiene 140 empleados pero está utilizando solo el 20% de su capacidad instalada. “Hay una marcada caída en el consumo, hoy no se vende el nacional pero tampoco el importado”, dijo en diálogo con Ahora Play. Y remató: “Las empresas pueden sostener muy poco tiempo niveles de estas características”.