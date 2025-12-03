Pampeano deberá pagar $1.700.000 por manejar alcoholizado en la ruta nacional 5

Un hombre deberá pagar una millonaria multa, luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo detectara alcoholizado en la ruta nacional 5. Había partido desde Santa Rosa y se dirigía a Buenos Aires.

El caso se detectó al kilómetro 244 de la ruta, en jurisdicción de provincia de Buenos Aires. Allí, los agentes de la ANSV frenaron a un automóvil luego de observar una situación irregular. «Un hombre fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó como resultado 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en territorio bonaerense la tolerancia es cero para todos los conductores», señaló Infobae.

Ante esto, se activó el protocolo y, según se puede escuchar en el video que compartieron desde el organismo, tras pedirle al conductor que retirara la boquilla utilizada para la prueba, le recordaron que no está permitido beber alcohol y manejar en la provincia. El hombre reconoció que había tomado cerveza y no ocultó que había tomado antes de iniciar el viaje. “Sí, sí, tomé”, respondió cuando lo interrogaron.

El conductor intentó justificarse y explicó que había tenido una jornada agotadora y, tras no tener una «noche buena», aceptó tomar el volante ante el pedido de su acompañante.

“Veníamos de trabajar y nos estamos dirigiendo hacia Buenos Aires. Él se estaba durmiendo y le dije: ‘Bueno, ¿querés que maneje yo?’. Manejé un rato y justo ahora caímos acá. Él tiene cero. Él no estaba tomando alcohol”, sostuvo.

Por otro lado, reveló que provenían de Santa Rosa y circulaban con destino a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Admitió haber consumido alcohol antes de iniciar un viaje de más de 600 kilómetros desde Santa Rosa (La Pampa) hacia Buenos Aires», remarcaron desde el organismo.

A su vez, desde la ANSV informaron que fue sancionado. «Se le retuvo la licencia y deberá afrontar una multa cercana a $1.700.000. Además, la Justicia podría inhabilitarlo para conducir hasta por dos años».

Finalmente, la Agencia reiteró que «el alcohol al volante pone en riesgo no solo a quien conduce, sino a todas las personas que circulan por la ruta».