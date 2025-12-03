miércoles 3, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Policía sufrió una herida de bala en el edificio de la Jefatura de Policía de La Pampa

Jefaturadepolicia peritos herido arma 3diciembre2025

Un hecho que conllevó la intervención de todas las áreas policiales ocurrió -este miércoles- en el edificio de la Jefatura de la Policía de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa.   

Un cadete policial resultó herido de bala en el pecho, en un hecho sucedido dentro de la Jefatura ubicada en la calle Pellegrini casi Escalante de Santa Rosa, publicó el diario La Arena. 

De acuerdo con fuentes policiales consultadas, el episodio ocurrió a las 9.40 horas. 

«En ese momento, un grupo de cadetes de Primer Año, junto a personal del Registro Provincial de Armas, efectuaban un relevamiento general de las armas en el depósito de una de las oficianas del subsuelo, una de las pistolas se accionó», relataron las fuentes al aclarar que uno de los cadetes de primer año sufrió una herida en la zona del pecho.

Un equipo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar de manera urgente y trasladó al policía herido al hospital Favaloro donde ingresó consciente.  

«Queremos llevar tranquilidad a su familia y a todas las familias de la Policía, el agente permanece internado pero la herida no reviste gravedad, y está bien de salud», confirmó el jefe de la Policía, Claudio Cano, en una breve comunicación con el diario santarroseño.

Personal de Seccional Tercera trabajó en el lugar y la Agencia de Investigación Científica realizó las pericias correspondientes, bajo las directivas del fiscal Andrés Torino. 

