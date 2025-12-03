Ziliotto otorgó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de La Pampa dispuso otorgar asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida busca facilitar los encuentros familiares y acompañar una tradición profundamente arraigada en todas las comunidades pampeanas.

A través del decreto firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, se destacó que ambas fechas -vísperas de las festividades de la Natividad y del Año Nuevo- son jornadas laborables, pero, al mismo tiempo, representan momentos de reunión y celebración para las familias argentinas y extranjeras que residen en la Provincia. En ese sentido, el asueto tiene como objetivo permitir que quienes viven lejos de sus seres queridos puedan trasladarse y compartir estas fechas especiales.



El decreto invita además al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las municipalidades y comisiones de fomento, a organismos nacionales y al sector privado a adherir a la medida.



Asimismo, se instruyó a todos los organismos provinciales a implementar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante ambas jornadas.



La disposición fue refrendada por el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales y será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.