miércoles 3, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Ziliotto otorgó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Centrocivico aerea fuente 21setiembre2020

El Gobierno de La Pampa dispuso otorgar asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida busca facilitar los encuentros familiares y acompañar una tradición profundamente arraigada en todas las comunidades pampeanas.  

A través del decreto firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, se destacó que ambas fechas -vísperas de las festividades de la Natividad y del Año Nuevo- son jornadas laborables, pero, al mismo tiempo, representan momentos de reunión y celebración para las familias argentinas y extranjeras que residen en la Provincia. En ese sentido, el asueto tiene como objetivo permitir que quienes viven lejos de sus seres queridos puedan trasladarse y compartir estas fechas especiales.

El decreto invita además al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las municipalidades y comisiones de fomento, a organismos nacionales y al sector privado a adherir a la medida.

Asimismo, se instruyó a todos los organismos provinciales a implementar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante ambas jornadas.

La disposición fue refrendada por el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales y será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Comisiones elpalomo 19octubre2025Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 1diciembre
Sancorseguro banner setiembre2025 lateral