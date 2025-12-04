Comenzó una ampliación de la red cloacal en Villa Germinal de Santa Rosa

Comenzaron los trabajos de ampliación de la red cloacal sobre la calle Maestros Puntanos, en el tramo comprendido entre Aconcagua y Salesianos de Villa Germinal. El objetivo de la Municipalidad de Santa Rosa es fortalecer el sistema sanitario y asegurar el acceso al servicio de las familias del sector. La intervención forma parte del plan de obras en los barrios de la capital pampeana.

Anteriormente, los trabajos se concluyeron en las calles Misioneros Salesianos, entre Stieben y Francia; y en las calles 2 de Abril, entre Aconcagua y Errecalde, de barrio Villa Germinal. La obra es de vital importancia y representa un avance significativo en la infraestructura.

Cloacas en calle Maestros Puntanos

Las tareas contemplan la provisión y colocación de 470 metros de cañería cloacal de PVC DN 200 mm. y la ejecución de 37 conexiones domiciliarias. Además, los trabajos contemplan la excavación, nivelación del sector, el tendido de la nueva cañería y la colocación de 37 conexiones domiciliarias para las familias del barrio.

Por otro lado, se renovarán siete bocas de registro y se repararán las veredas donde ya se está realizando la intervención. Una vez finalizada la obra, se optimizará el funcionamiento del sistema cloacal en la zona y más familias contarán con este servicio.

Esta es una intervención sanitaria fundamental que da respuesta a una demanda histórica y acompaña el desarrollo del barrio mediante infraestructura segura, moderna y al servicio de la comunidad.