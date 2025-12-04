En La Pampa, el ciclo lectivo 2026 comenzará el lunes 2 de marzo

La información fue anunciada por la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, en una charla en vivo por https://www.youtube.com/@educa-me , momento en el cual realizó un repaso de las acciones implementadas durante los años de gestión 2024 y 2025.

Las clases para los niveles obligatorios iniciarán el 2 de marzo de 2026; mientras que el receso invernal se desarrollará entre los días 13 y 24 de julio inclusive.

Por último, la finalización de clases está prevista para el día 23 de diciembre.