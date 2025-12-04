jueves 4, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Realicó, policía le salvó la vida a un niño con la maniobra de Heimlich

Policia lapampa espaldas agente 14marzo2024

El policía Gustavo Parola, de la Comisaría Departamental de Realicó, evitó una tragedia al realizarle una maniobra a un niño de cinco años que se estaba ahogando con una bolita de vidrio.

Según publicó el medio digital InfoTec y de acuerdo al relato del responsable de la Departamental Realicó, comisario inspector David Carrizo Ballán, el niño iba en auto junto a su madre cuando comenzó a presentar serias dificultades para respirar. La mujer detuvo el auto y salió para pedir ayuda, al no poder auxiliarlo por sus propios medios.

En ese momento, el policía Gustavo Parola pasaba por allí, de civil y fuera de servicio. Al advertir que la mujer estaba pidiendo ayuda, se acercó inmediatamente. «Al observar que el menor tenía las vías respiratorias obstruidas, Parola actuó con determinación y comenzó a aplicar la maniobra de Heimlich», detalló el medio realiquense.

Tras varios intentos, el efectivo logró liberar las vías respiratorias del niño y se estabilizó su respiración. Había aspirado accidentalmente una bolita de vidrio con la que estaba jugando.

La familia, emocionada, decidió acercarse a la dependencia policial para agradecer el accionar del uniformado, y expresaron que su intervención fue clave para salvar la vida del pequeño. «El comisario inspector Carrizo Ballán recibió a la mujer, agradeció el gesto y confirmó que el reconocimiento será elevado a la superioridad correspondiente, tal como lo establece el protocolo institucional», detallaron.

Desde la Departamental Realicó subrayaron el valor del accionar de Parola, quien demostró profesionalismo, compromiso y vocación de servicio incluso estando fuera de servicio.

