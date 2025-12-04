Entregaron los relojes a trabajadores con 25 años de servicio en el gobierno pampeano

En el Auditorio del Centro Cultural Medasur se entregaron los tradicionales relojes, a modo de agradecimiento para empleados que cumplieron 25 años de servicio en el gobierno de La Pampa. Estuvieron presentes los agasajados, sus familiares y amigos.
El acto estuvo encabezado por los ministros Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos Municipales), Diego Álvarez (Desarrollo Social y Derechos Humanos) y Antonio Curciarello (Conectividad y Modernización), entre otros funcionarios provinciales.
El ministro Fernández destacó que los trabajadores del Estado son “el recurso más importante de la administración provincial, porque ustedes son las respuestas, son la escucha”, y remarcó la importancia del rol que cumplen en el acompañamiento cotidiano a la ciudadanía.
Sostuvo que la tarea de los agentes públicos “es mucho más que una trayectoria laboral”, ya que detrás de cada trabajador “hay familias que los han acompañado y los han bancado” a lo largo de décadas de servicio. “La administración provincial es una gran familia”, aseguró.
“Cuando el canto de sirena dice que somos lo peor de la sociedad, nosotros tenemos que levantar la voz bien en alto”, reivindicando el rol del Estado que “garantiza derechos y servicios gracias al trabajo de los brazos ejecutores que hacen que esas respuestas lleguen”, expresó en otro párrafo.
Enfatizó que los trabajadores son “el eslabón fundamental de un Estado eficiente” y convocó a sentirse orgullosos del servicio público: “No es otra cosa que estar al servicio de los demás, en tiempos donde el individualismo parece imponerse”.
AGENTES RECONOCIDOS
-MINISTERIO DE SALUD: ABBONA CLAUDIA ROSANA; BEGA RODRIGUEZ AIDA ISABEL, CETRA GUSTAVO RAÚL, COVELLA MARCOS GABRIEL, FERNÁNDEZ CUADRADO DARIO GERMÁN, GHISONI MÓNICA DOLORES, JUNCOS CLAUDIA FERNANDA, KAPUSTIANSKY NORMA EDIT, MORENO SONIA CARINA, ORDEN MARÍA ANDREA, PELEGRINA SANDRA LEONOR, PELLEGRINO EDIT, PERRAT SUSANA MÓNICA, PIÑEIRO CLAUDIA MARCELA, POZZO NÉSTOR ALBERTO, SOSTILLO FABIOLA PATRICIA.
-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DDDHH: ARES MARCOS DAMIÁN, OLIVAN LEONARDO GABRIEL
-MINISTERIO DE EDUCACION: CARRIZO SILVIA HAYDEE, LEDESMA MONEO LUIS ANDRÉS, SILVA ESTER, PACHECO ROSANA, PALACIOS MARGARITA ESTER, RODRÍGUEZ ALDO AGUSTÍN.
-MINISTERIO DE CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN: CHAINTIOU GUSTAVO RAMÓN, ERMINI GABRIELA BEATRIZ, SOUTO GERALDINE, OLSINA MARCELO OSCAR, IZAGUIRRE FRANCO MAXIMILIANO
-SECRETARÍA DE TURISMO: DOGLIOLO NICOLÁS MAXIMILIANO
-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS: BERG GRACIELA BEATRIZ, DRUTZ LUCIANO SALVADOR, FERNÁNDEZ PABLO MARCELO, FORMIGO VALENTINA MABEL, GAUNA EVA NOEMÍ, RIVAROLA CARLOS ALBERTO ARIEL
-SECRETARIA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: CISNEROS LEONARDO JAVIER
-SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN: ELENO ARROLA ARALDO ARIEL
-MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: MOREYRA ANDREA CECILIA
-SECRETARÍA DE CULTURA: PUMILLA EMILIO LIHUE, ROSSI FERRARI GERARDO
-SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y EVAL DE PROYECTOS: TOSELLO MARCELA ALEJANDRA