Mayoral entregó certificados de capacitaciones y finalización del Secundario

“Cada capacitación realizada, cada instancia formativa completada, expresa una decisión: la de superarse, la de asumir nuevos desafíos y la de fortalecer el servicio que brindamos a la comunidad» aseguró la vicegobernadora Alicia Mayoral, frente a trabajadores de la Cámara de Diputados de La Pampa. Durante este año, cuatro trabajadores determinar la Educación Secundaria a distancia y 60 trabajadores se capacitaron en diferentes cuestiones operativas.

En el acto de entrega de certificados estuvieron presentes la presidenta de la Fundación Banco de La Pampa, Patricia Lázaro; la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Sonia Bruegno; la directora del colegio Ajax Guiñazú, Ayelén Díaz; y las diputadas Silvia Larreta, Liliana Robledo y Marcela Páez, además de autoridades de la Legislatura.

Mayoral agradeció al Ministerio de Educación y a la Fundación Banco de La Pampa, por acompañar “estas políticas que ponen a las personas en formación».

La capacitación continua es una política esencial de esta gestión, porque «apostar a ella redunda en una Legislatura mejor preparada, más cercana y más eficiente al servicio de las y los pampeanos», dijo la vicegobernadora.

Juan Carlos Quinteros, Nidia Ferreyra, Luis Tomaso y Bautista Flores, fueron quienes culminaron su educación de nivel secundario y, a ellos en particular se dirigió Alicia Mayoral destacando: «los quiero felicitar de manera especial, porque sabemos lo que significa este logro y cómo impacta en sus trayectorias de vida».

Finalmente, acompañados de familiares y amigos, cada uno/a de ellos fueron recibiendo los certificados correspondientes.