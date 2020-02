Actor de Castex ganador del premio Carlos 2020: “La obra es un reconocimiento a los bomberos voluntarios»

La obra de teatro infantil “Beto, el bombero” se consagró como el Mejor Espectáculo Infantil en los Premios Carlos 2020, que se entregaron –el lunes- en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz. “No me esperaba el premio, realmente me pongo muy nervioso. No soy una persona a la que le guste la competencia. Más allá de que estoy feliz, me quedo con lo que sucedió el otro día en el reloj Cu-Cú, donde todos los artistas que hacemos teatro infantil en Carlos Paz nos unimos para darle un mensaje de respeto, unión y no competencia a los chicos”, comentó el productor, director y actor de la obra, el castense Diego Sorba.

La propuesta artística y lúdica pensada para los más pequeños de la casa y sus familias, Y participó en la terna con: Solcito Fijo, Mauo, el musical y La Payasa Alhelí por Cumpliendo Sueños. Además, Julián Prieto, quien interpreta al fuego en la obra, ganó el premio Carlos al Mejor Actor de la categoría obra infantil. “Este es un premio al esfuerzo, al meterle con todo y no bajar los brazos, que a veces suele ser difícil en el teatro independiente. Esto es una recompensa, sin dudas”, dijo.

El castense Diego Sorba le dedicó el premio “a todos los que hacen teatro para niños”. “Creemos en un mundo mejor, y que a partir de nuestro arte podemos inculcar nuevos valores para que ellos vivan mejor”, destacó.

El castense Diego Sorba y Julian Prieto destacaron que la obra es un homenaje a los bomberos voluntarios del país. “Todos los bomberos voluntarios entran gratis con sus hijos”, recordaron.

La obra Beto el bombero se presenta viernes y sábados -a las 20 horas- en el Auditorio del Hotel Portal del Lago (Gob. Álvarez 600), con entradas a $ 300, que pueden adquirirse en el lugar antes de la función o de manera anticipada en www.eventbrite.com . (Fuente: Carlos Paz Vivo)

