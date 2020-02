Más de 1.200 jóvenes, desde el lunes, compiten en las finales de los JDP de Verano 2020

Con la presencia de más de 1.200 jóvenes de toda la provincia, entre el lunes 10 y el miércoles 12,se realizarán en Toay las finales de los XX Juegos Deportivos de Verano, que organiza la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

Las competencias incluyen a representantes de las colonias de vacaciones del Pro Vida en los deportes acuatlón, beach vóley, natación Sub 12, ajedrez y básquetbol 3 vs. 3. También habrá natación, boccia (en el SUM de la Escuela 62) y básquetbol adaptado.

Los deportistas que disputan las finales de los Juegos de Verano lograron el pasaporte a esta instancia tras disputar las competencias zonales, que se llevaron a cabo en diferentes localidades de la provincia.

HORARIOS

Lunes 10

8 a 13 horas: Acreditaciones y congresillos técnicos de todos los deportes

16 horas: Acuatlon (individual)

17 horas: Beach Voley

17 horas: Natación Sub12

17 horas: Ajedrez

17 horas: Basquet 3 vs 3

20 horas: Acto de apertura

Martes 11

8 horas: Natación Sub14 – Personas con discapacidad

9 horas: Beach Voley

9 horas: Mountan bike Maraton

9 horas: Basquet 3 vs 3

16 horas: Acuatlon (Equipo)

16 horas: Beach Voley

17 horas: Ajedrez

18 horas: Mountain bike Cross

18 horas: Basquet 3 vs 3

Miércoles 12

8 horas: Natación Sub 12 y Sub 14

9 horas: Básquet 3 vs 3

10 horas: Carrera Aventura

11 horas: Final Beach Voley

12 horas: Premiación

ACTIVIDADES EXTRAS: talleres especiales a cargo de profesionales del Gobierno (lunes); Cine Bajo las Estrellas (martes, 22 horas)

LAS ZONAS

Zona 1: Rancul, Realicó, Parera, Quetrequén, Ingeniero Luiggi, Embajador Martini y Maisonnave

Zona 2: Intendente Alvear, Alta Italia, Bernardo Larroudé, Hilario Lagos, Vértiz, Speluzzi, Van Praet, Ceballos, Sarah, Ojeda y Falucho

Zona 3: Eduardo Castex, Arata, Caleufú, Metileo, La Maruja, Pichi Huinca, Conhello, y Monte Nievas

Zona 4: Quemú Quemú, Villa Mirasol, Colonia Barón, Miguel Cané, Catriló, Lonquimay, Uriburu, Anguil, Dorila, Agustoni y Relmo

Zona 5: General Pico

Zona 6: Victorica, Luan Toro, Carro Quemado, Telén, Loventuel, Rucanelo, Mauricio Mayer, y Winifreda

Zona 7: Santa Rosa

Zona 8: Jacinto Arauz, Bernasconi, La Adela, Guatraché, Colonia Santa Teresa, General San Martín, Abramo, General Campos, y Cuchillo Có.

Zona 9: General Acha, Toay, Perú, Quehué, Unanue, Ataliva Roca, Miguel Riglos, Macachín, Alpachiri, Rolón, Doblas, Santa Marín y Anchorena.

Zona 10: Santa Isabel, La Humada, Algarrobo del Aguila, Puelén, 25 de Mayo, Gobernador Duval, Chacharramendi, La Reforma, Puelches, Limay Mahuida, y Casa de Piedra.

Comentarios

