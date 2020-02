DD.HH de La Pampa tramitó la reparación patrimonial para ex detenido en la Subzona 14

La subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa, a cargo de Juan Pablo Fasce, acompañó a Jesús Oscar Rodríguez para finalizar la documentación que le permita percibir la reparación patrimonial que le corresponde por ley, por haber sido víctima de la represión durante la última dictadura militar.

El funcionario pampeano acompañó a Rodríguez (empleado municipal al momento de su detención y encarcelamiento por parte de integrantes de la Subzona 14 en julio de 1976) en la Unidad de Leyes Reparatorias, Dirección de Gestión Documental y Despacho, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se efectuó el reclamo pertinente como beneficiario de la Ley 24043 y sus modificatorias, por aplicación de lo establecido por la Ley 26564.

El ex detenido pudo suscribir los formularios de requerimiento de pago, tras haber tramitado exitosamente, mediante la intermediación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa, la documentación oficial y respaldatoria de su caso. “Hablamos con el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti, sobre los trámites que no avanzaron en los últimos años. Se nos informó que la congestión de trámites es grande, pero que la voluntad política de la actual administración es sacarlos a todos con la mayor celeridad”, dijo Fasce. “Desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos consideramos que obtener la reparación para las y los ex detenidos significa lograr los derechos que tienen por ley y que el Estado debe hacerlos efectivos”, finalizó el subsecretario Fasce.

