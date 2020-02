Movistar reconoció que hace más de 10 años está “colgada” de un medidor de la comuna de Puelén

El intendente de Puelén, Rubén Colado, logró que Movistar reconociera que hace más de una década que usa la energía de la comuna para alimentar su antena. Un gerente lo llamó el miércoles y le prometió que harán las correspondientes gestiones en la Coospu para conectarse en forma regular. «A mí lo que más me interesa que se conecten ya; después hablaremos de estos 11 o 12 años en que estuvieron colgados», le dijo ayer el mandatario en Radio Noticias de Santa Rosa.

El mandatario comunal, que asumió en diciembre pasado, días atrás tuvo el tiempo para analizar la facturación que le pasó la Coospu. En un momento se encontró con que en el medidor del Salón Comunitario, donde asegura que «hay un solo foquito», le facturaron 40 mil pesos.

Cuando fueron a revisar al lugar se encontraron con una conexión clandestina. Solo tuvieron que seguir el cable para caer en cuenta que alimentaba la torre donde están las antenas de Movistar que está en el terreno contiguo. Más tarde cayeron en cuenta que esta situación se mantuvo por más de una década.

El intendente intentó en varias oportunidades acceder, a través del teléfono, a hablar con un responsable de la telefónica pero nunca lo logró. Ante esa circunstancia tomó una drástica medida: le bajó la tecla al medidor del municipio y dejó sin energía a Movistar.

Movistar

Colado el martes, tras cortar el suministro viajó a Santa Rosa y fue a la sede de Movistar. Allí logró hablar con una supervisora, quien viabilizó a través de mail el reclamo a nivel central.

Ayer a la mañana en charla con la emisora de La Arena, Colado confirmó que «el miércoles entre la 1 y 2 de la tarde» se comunicó con él un gerente a nivel nacional. «Me dijo que no sabían nada de la situación y les creo. Les mandé un video y ahí aceptaron la realidad. También me aseguró que en breve harían lo necesario para conectarse correctamente, calculo que esta semana estará listo el tema», indicó.

En la charla con Radio Noticias el jefe comunal de Puelén recordó que ese municipio le debe a la Coospu alrededor de 1.100.000 pesos, y admitió que lo que Movistar no pagó excede largamente esa cifra. «Hoy quiero que ya pongan su propio medidor, de lo que deben a la comuna lo charlaremos y negociaremos en su momento», concluyó el intendente Rubén Colado.

