Ex funcionaria de Santa Rosa duda del manejo de fondos de la campaña de Juntos por el Cambio

Diana Bonifacio, ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Social de Santa Rosa, durante la gestión de Leandro Altolaguirre. La ex funcionaria utilizó la red social Facebook para hacer un descargo donde apuntó contra los socios del radicalismo.

Todo surgió luego de que el bloque de Diputados de Propuesta Federal emitiera un comunicado de prensa, donde cuestionó la visita del ministro Arroyo y al modelo económico de la provincia de La Pampa. Sin embargo, Bonifacio elogió que el funcionario nacional haya visitado la provincia, debido a que durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la ex ministra Carolina Stanley nunca pisó suelo pampeano, publicó el diario La Arena.

«Un collar de bochas»

«Todo bien chiques pero al menos el ministro de Desarrollo Social de Nación, visitó La Pampa, con Carolina Stanley, ni eso, no visitó la provincia en toda su gestión», disparó Bonifacio. Además, cuestionó la existencia de obstáculos para gestionar recursos y la falta de atención por parte de Nación para con la Municipalidad de Santa Rosa. «Ni hablar las trabas burocráticas para gestionar algo, fue remar con dulce de leche repostero, fue hablar con el intermediario del intermediario del intermediario para que ni siquiera nos tomen en consideración», señaló.

Sin embargo, la munición gruesa que disparó contra los referentes pampeanos del PRO no terminó allí y la ex funcionaria los acusó de ser «un collar de bochas para la gestión de Santa Rosa un re pelotazo en contra, una falta de respeto cómo menospreciaron la gestión municipal», que hasta el 10 de diciembre pasado estuvo en manos del radical Leandro Altolaguirre.

«Pregúntenle al Colo»

Bonifacio no dejó pasar lo que ocurrió en las últimas elecciones y acusó a los representantes del macrismo de quedarse con plata de la campaña de Juntos por el Cambio, la alianza que impulsaron el PRO y la Unión Cívica Radical a nivel nacional. «Todavía me sigo preguntando dónde está el dinero que bajaron desde PRO de Nación para la campaña de Juntos Por El Cambio», disparó y planteó el interrogante: «¿quién se la quedó?».

Ante la consulta de cronistas de La Arena, Bonifacio sentenció: «deberían preguntárselo a Mac Allister, no a mí. Habría que preguntarle a él, que a él le bajaban todo y el decidía por todo».

Luego de la polémica encendida por su publicación, la ex funcionaria realizó un nuevo posteo en Facebook, pero en esta oportunidad apuntado contra sus correligionarios, quienes decidieron continuar en alianza con el PRO. «A los bólidos que me bardean de ser K, les digo que ser funcional al Kirchnerismo es haber armado la alianza conservadora Cambiemos que representa los anti valores del radicalismo. Siéntanse zarpados en gatos», apuntó.

