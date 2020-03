El gobierno pampeano terminará el JIN de Santa Rosa que prometió Macri y dejó abandonado

Las obras se realizarán en la Escuela de Nivel Inicial N°33 ubicada en el barrio Néstor Kirchner (calle Gaich) en Santa Rosa, y permitirá que los chicos del barrio asistan al jardín cercano a su lugar de residencia y sumar calidad de vida a las familias afincadas en la zona.

Los trabajos implican concluir con la construcción de la Escuela de Nivel Inicial N° 33 (ex JIN 25), cuya obra fue abandonada por la anterior gestión del Gobierno nacional, a cargo del ex presidente Mauricio Macri. El gobierno de La Pampa desembolsará casi 30 millones de pesos para concluir la obra.

El acto licitatorio fue encabezado por los ministros Juan Ramón Garay (Obras y Servicios Públicos) y Pablo Maccione (Educación): el subsecretario de Coordinación, Marcos Luis Carnicelli; y el director de Programas de Obras Nacionales, Héctor Raúl Ameglio.

El presupuesto oficial fue de 27 millones de pesos y las empresas oferentes fueron cuatro.

“SE FUERON Y ABANDONARON LAS OBRAS”

El ministro Garay explicó que la obra forma parte de una de las promesas incumplidas que realizó públicamente el ex presidente Mauricio Macri en la única visita a La Pampa, específicamente a la localidad de Ingeniero Luiggi. “Allí anunció la construcción de cuatro jardines, era una época donde se hablaba en los términos de obra empezada obra terminada. Esto no fue así. Al cabo de los cuatro años -Macri- no cumplió con su palabra. Desde Nación no ejecutaron las cuatro obras que se habían iniciado en La Pampa. Las dejaron inconclusas, las abandonaron, se fueron. La Pampa -en esa época- insistió y se logró llegar a un acuerdo en la cual La Pampa se hacía cargo de poner los fondos, para poder licitar y ejecutar la terminación de las obras”, detalló.

“Se trata de fondos que Nación se comprometió a entregarnos, pero que en caso de que no lo hiciera, la Provincia se haría cargo. Estamos cumpliendo. Ya se licitó la terminación de un jardín en General Pico y ahora licitamos el de Santa Rosa. Las semanas próximas se licitarán los jardines pendientes en las localidades de Winifreda e Ingeniero Luiggi”, precisó.

“TERMINAR LAS OBRAS”

El ministro Garay confirmó que la intención del Gobierno de La Pampa es concluir con las cuatro obras iniciadas. “La idea es terminar las obras. Por suerte tuvimos cuatro empresas oferentes en esta licitación. En la anterior se presentaron tres. En ambos casos los presupuestos están acordes al oficial, no creo que haya problema en adjudicar. Resta analizarlos en detalle dentro de la comisión pre adjudicadora. Queremos concluir con los jardines que son tan necesarios para nuestros chicos pampeanos”, consideró Garay.

VITAL IMPORTANCIA

El ministro de Educación, Pablo Maccione, destacó la importancia de la obra en el sistema educativo pampeano. “Es de vital importancia terminarlas porque fueron planificadas respondiendo a una necesidad de cubrir la matrícula. En este caso la de Santa Rosa, va a fortalecer el proyecto de Escuela «I» que ya está funcionando en este barrio”, anticipó.

Y destacó que desde Educación “hicimos una fuerte inversión en transporte escolar, porque las vacantes superan la disponibilidad que tenemos en las escuelas. Por ello, a través de Obras Públicas de la Provincia, se está ampliando la escuela primaria y secundaria. Terminar este jardín sería el otro elemento central que faltaría. Con su funcionamiento, la mayor parte de los chicos del barrio podrán incorporarse en el lugar donde viven, y seguir sus estudios en su trayectoria obligatoria”, sostuvo Maccione.

