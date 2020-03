Por el coronavirus se inyectará pesos para apuntalar la economía

Este miércoles hubo una reunión de gabinete económico presidida por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y con la presencia de los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, de Producción, Matías Kulfas, la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, la vicejefe de gabinete, Cecilia Todesca y Arnaldo Bocco del Banco Nación. El tema dominante fue el coronavirus y su impacto en la economía mundial y lógicamente en Argentina.

El gobierno acordó por la mañana de este miércoles con referentes del Banco Mundial un crédito de u$s 30 millones para tomar prevenciones en el país sobre el coronavirus. Este monto se suma a los $1.700 millones ya anunciados para incrementar los procesos de diagnóstico y fortalecer las distintas áreas de salud en todo el territorio argentino.

En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán relató las conversaciones que mantuvo con sus pares de los principales países del mundo. El diagnóstico a nivel mundial no es muy alentador, según comentó una alta fuente oficial a Ámbito. En dichas conversaciones el titular del Palacio de Hacienda analizó con los ministros de economía internacionales las alternativas en materia de política monetaria y fiscal y, convinieron la importancia de inyectar plata dentro de la economía.

Cabe recordar que esta semana pasada, Donald Trump ante el Parlamento anunció un plan de estímulo económico en respuesta al coronavirus, que podría incluir recortes de impuestos y asistencia a aerolíneas y hoteles ante el creciente temor a una recesión. En esta oportunidad, Trump se quejó de que la Reserva Federal, no rebaja aún más los intereses de referencia, a pesar de que la semana anterior la había bajado medio punto ubicándose en un rango de entre 1% y 1,25%.

De acuerdo, a los comentarios que habría compartido Guzmán en la reunión de gabinete económico, estimó que la FED podría volver a bajar la tasa. En este sentido, Argentina podría contar con la ventaja de que los acreedores estén más predispuestos a acordar una restructuración de sus acreencias a tasas de interés más bajas.

El gobierno argentino también evaluaría inyectar dinero –teniendo en cuenta la restricción del límite que impone la inflación que viene bajando como asimismo continuar bajando la tasa de interés y prever medidas de estímulo para aquellos sectores más afectados.

Recesión

El brote de coronavirus que afecta a todo el mundo profundizará la recesión que sufre la Argentina. De acuerdo con un estudio de la Unidad de Inteligencia de The Economist, el producto bruto argentino retrocedería 2% este año, pero la caída podría ser de hasta 2,7% en el peor escenario.

Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional ya estimaba que el mundo crecería menos antes de conocerse esta pandemia, en enero proyectaba que el crecimiento aumente a 3,3% en 2020 es decir con una revisión a la baja de 0,1% 2020.

Hace 15 días el vocero de la entidad, Gerry Rice en una conferencia de prensa, admitió que estaban evaluando distintos escenarios aunque desde ya consideró que el Coronavirus afectaría el crecimiento mundial.

Justamente este jueves el vocero de la entidad desde Washington dará su tradicional conferencia de prensa aunque en esta oportunidad y por la epidemia será vía teleconferencia. Será una oportunidad para actualizar los datos sobre el impacto del coronavirus sobre la economía mundial, en momentos en que la preocupación es creciente como lo demuestra el vertical derrumbe de los mercados financieros globales –el S&P se desplomó casi 5% -.

Créditos

Los organismos multilaterales de crédito rápidamente dispusieron ampliar su cartera de créditos para enfrentar los efectos de la pandemia. En particular el FMI puso a disposición alrededor de u$s 50 mil millones de a través de sus facilidades de financiamiento de emergencia de rápido desembolso para países de bajos ingresos y mercados emergentes.

De estos, 10 mil millones de dólares están disponibles a cero intereses para los miembros del Fondo más pobres a través de la Línea de Crédito Rápido. En este sentido, no se descarta que Argentina pudiera calificar para este tipo de líneas.

Por su parte, el Grupo Banco Mundial lanzó un paquete inicial de hasta 12 000 millones de dólares para apoyo inmediato destinado a ayudar a los países que deben hacer frente a los impactos sanitarios y económicos de este brote mundial.

El propósito de estos créditos es ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus sistemas de salud, lo que incluye ampliar el acceso a los servicios sanitarios para proteger a la población de la epidemia, mejorar la vigilancia de las enfermedades, impulsar medidas de salud pública y trabajar con el sector privado a fin de reducir el impacto sobre las economías.

Controles

El coronavirus y cómo evitar que su llegada a la Argentina “que es inexorable” quede acotada constituye hoy la prioridad del Gobierno. En este sentido, se estima que este jueves se conocerá el detalle del decreto –en el cual se trabajó en la Casa Rosada durante todo este miércoles – por el cual se extremaran las precauciones y se aplicaran sanciones punitivas para aquellos que incumplan la normativa.

El Código Penal dispone que para las personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa», entre 3 y 15 años de cárcel como asimismo multas de 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia”.

El presidente Alberto Fernández en declaraciones radiales anticipó que se establecerá que la los argentinos que provengan de los países de riesgo tendrán que llevar a cabo 14 días de aislamiento y esto será obligatorio.

«La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública».

También admitió que estaban evaluando » si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus”, comentó el primer mandatario. No se descarta que el decreto incluya también la suspensión de los espectáculos públicos. De hecho, la Casa Rosada ya suspendió las visitas como asimismo se cerró el Museo.

Comentarios

Comentarios