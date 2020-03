Más de 250 detenidos por violar la cuarentena: En La Pampa hubo demorados en General Pico y Toay

La Policía pampeana, por orden de la Justicia, comenzó a detener a personas que están violando la cuarentena obligatoria para prevenir el contagio del coronavirus Covid- 19, informaron fuentes oficiales.

En Toay ya hay dos detenidos en la noche de este viernes, confirmó el fiscal Máximo Paulucci al sitio Diario Textual. «Desde Toay pretendían trasladarse a comercios de Santa Rosa. No podían justificar por qué se trasladaban a la capital, cuando tenían comercios más cerca en Toay. Hicieron caso omiso a la orden policial y fueron detenidos. Recién los llevaron a la fiscalía», contó.

Los detenidos quedaron involucrados en una causa penal y serán interrogados. Posteriormente, podrían ser liberados para que puedan regresar a su hogar.

En General Pico, por su parte, una veintena de vecinos también fueron demorados -por unas horas- por no cumplir con las disposiciones de Nación.

En la provincia ya se habilitó el juicio exprés para los que violen la cuarentena. El procurador general de la Provincia, Mario Oscar Bongianino, dictó una resolución por la cual quienes violen las disposiciones de la cuarentena impuesta a raíz del coronavirus, y sean detenidos, serán considerados flagrantes y podrán ser juzgados rápidamente a través del procedimiento de juicio directo.

CASI 250 DETENIDOS EN EL PAÍS

Una médica con gripe, 13 personas en un hotel alojamiento, un runner, un policía alcoholizado y un abogado que había viajado por la Copa Davis fueron algunas de las casi 250 personas que fueron detenidas hoy en todo el país por violar el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional para minimizar la propagación del coronavirus.

Además, en la provincia de Buenos Aires se realizaron más de 600 denuncias contra personas que quisieron evitar el aislamiento, mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño recibió 116 casos solo en las primeras 12 horas del día, 99 de los cuales corresponden a episodios en los que las personas que eran advertidas violando la cuarentena se resistieron a la autoridad.

Los primeros casos que se conocieron fueron en la Capital Federal, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a siete hombres durante un operativo que se realizó en Roosevelt y Cuba, en el barrio de Belgrano.

Según los investigadores, en poder de los detenidos se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros modelo Mini Tunder Pro 9 con cargador colocado sin munición, y los siete quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez.

En tanto, en el barrio porteño de Balvanera, en un albergue transitorio situado en Perón 3131, la Policía de la Ciudad retuvo a cinco parejas que, violando el decreto presidencial, esta mañana permanecían alojadas en las habitaciones del hotel.

En el lugar, también fueron demorados tres empleados, aseguraron las fuentes policiales.

Cerca de allí, en la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad retuvo durante varias horas a un joven que había llegado de Brasil el 17 de marzo y no cumplía el aislamiento obligatorio.

Tras ser revisado por médicos del SAME, el fiscal porteño Maximiliano Vence ordenó que el joven fuera trasladado con custodia a la ciudad de Mercedes, para que continúe en su domicilio con la cuarentena.

En la ciudad de La Plata, un runner fue detenido esta mañana por violar el aislamiento dispuesto ante la pandemia del coronavirus, cuando corría por la tradicional rambla de 32 entre 4 y 5 de la capital bonaerense.

En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, un joven de 25 años que había ido al domicilio de su ex pareja fue demorado esta madrugada por no respetar el aislamiento obligatorio y se lo trasladó a su domicilio, donde se le notificó de la formación de la causa con intervención del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca.

En Córdoba, se registraron hoy 12 detenciones por violar la cuarentena, informaron el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, nueve de los cuales se registraron en la capital provincial y los otros tres en el interior.

El comisario mayor de la Policía provincial, Gustavo Piva, manifestó a los medios locales que desde la medianoche se montaron operativos en toda la provincia para «hacer cumplir las medidas dictadas» por el Decreto de Necesidad y Urgencia que implementa el aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional.

En la provincia de Santa Fe, se registraron 43 casos de incumplimiento del aislamiento obligatorio y entre ellos está el abogado Luis Pianelli, con residencia en la localidad de Arroyo Seco, quien había estado en la ciudad colombiana de Bogotá como asesor letrado del equipo argentino de la Copa Davis, informó el Ministerio Público de la Acusación.

Según las fuentes, solo en la ciudad de Rosario se registraron 32 personas detenidas, mientras que en Santa Fe capital hubo 11 demorados, quienes fueron advertidos y luego trasladados a su domicilio para que continúen con la cuarentena.

En salta, un total de 42 personas fueron detenidas en distintos puntos del territorio de la provincia norteña, de los cuales 28 correspondieron a la capital, mientras que 9 fueron en Orán, 3 en Tartagal y 2 en Cafayate, de acuerdo a los voceros.

En tanto, el jefe de la policía del Chubut, Miguel Gómez, informó que «durante esta madrugada se produjeron tres detenciones de conductores que circulaban sin autorización para hacerlo infringiendo las restricciones impuestas, entre ellos un policía» que estaba alcoholizado.

En la capital de Santiago del Estero, fueron detenidas 65 personas que violaron la cuarentena obligatoria, mientras que en Jujuy hubo 35 aprehendidos y en Tucumán fueron arrestados otras diez.

En la ciudad mendocina de Guaymallén cinco hombres fueron detenidos en un drugstore de Guaymallén mientras bebían bebidas alcohólicas y en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú detuvieron a un joven de 22 años.

Por último, en la capital chaqueña, una médica infectada con coronavirus quedó con arresto domiciliario desde ayer por no cumplir con la cuarentena tras una denuncia

Una fuente allegada al caso indicó que el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric «tiene pruebas irrefutables de que rompió el aislamiento sanitario», aunque en declaraciones radiales, la pareja de la facultativa aseguró que la denuncia de los vecinos es «totalmente falsa».

