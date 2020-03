Científicos lograron aislar la principal enzima del coronavirus y crean un compuesto para inhibirlo

El hallazgo fue hecho por investigadores alemanes y chinos, informó la Universidad de Lübeck, aunque alertó que «tomará años hasta que se convierta en un medicamento».

Investigadores alemanes y chinos descubrieron la estructura de una enzima clave del coronavirus que causa la actual pandemia y elaboraron un compuesto que permitió inhibirlo en fase experimental, informó la Universidad de Lübeck, aunque alertó que «tomará años hasta que se convierta en un medicamento».

La investigación, que fue publicada ayer en la revista Science bajo el nombre «La estructura cristalina de la proteasa principal del SARS-CoV-2 proporciona una base para el diseño de inhibidores mejorados de α-cetoamida», fue anunciada luego en un comunicado de la universidad.

Concretamente, el equipo de investigación liderado por Rolf Hilgenfeld logró a través de la combinación de procesos de laboratorio, rayos X y cálculo matemáticos «encontrar la estructura de la principal proteasa viral (Mpro, también llamada 3CLpro)» involucrada en «la formación del complejo de replicación del coronavirus», esto es, una proteína clave en la capacidad del virus de replicarse.

En el comunicado, se explicó que «basado en la estructura cristalina de la proteasa principal del nuevo coronavirus, Hilgenfeld pudo transformar su compuesto de plomo previamente desarrollado en un potente inhibidor del nuevo coronavirus» y lo bautizaron con el nombre de «13b».

Die Forschungsgruppe von Prof. Rolf Hilgenfeld hat die Struktur eines Schlüsselenzyms des #Coronavirus aufgeklärt. Dazu ist heute ein Artikel im @ScienceMagazine erschienen. Die beschriebenen Strukturen können bei der Entdeckung weiterer Wirkstoffe helfen. https://t.co/1xCdsXDRrD pic.twitter.com/FJka3EhSxr — Universität Lübeck (@UniLuebeck) March 20, 2020

«Desde entonces, él y su equipo han estado desarrollando y optimizando inhibidores que inhiben la proteasa principal de todos los coronavirus posibles», aseguró la universidad.

Tras formular el compuesto, el equipo examinó su comportamiento en ratones sanos y demostró que no es tóxico y se administra mejor por inyección debajo de la piel o por inhalación.

«Ahora nuestro ingrediente activo tendrá que convertirse en un medicamento», explicó Hilgenfeld, quien aclaró que «para hacer esto, tenemos que tener una compañía farmacéutica a bordo, ya que esta es la única forma de soportar las cargas financieras de los ensayos clínicos».

No obstante, alertó que «sin duda, tomará varios años para que nuestro ingrediente activo se convierta en un medicamento contra el coronavirus» y explicó que «si todo sale bien, el medicamento podría estar disponible para el SARS-CoV-3, pero ciertamente no durante el brote actual «.



