La Inteligencia Artificial, la Ciencia y nuestros derechos (*)

La inteligencia artificial (IA), a menudo plantea preocupaciones sobre la privacidad, los sesgos y el engaño en áreas como el reconocimiento facial y los datos biométricos en general.

Para evitar estos riesgos, los organismos internacionales, los abogados especializados en temas tecnológicos, los científicos y la comunidad interesada en general, estudian principios y reglas que reduzcan los posibles riesgos de vulneración de nuestros Derechos en el mundo digital, para esto, la transparencia algorítmica y una adecuada supervisión humana del proceso de toma de decisiones de la IA, serán la clave.

Esos controles deben ser pensados siempre permitiendo el avance de la ciencia y no para impedir su desarrollo.

Hablemos de un ejemplo del uso de la IA y cómo esta tecnología impacta en nuestras vidas, sabemos que hoy el mundo enfrenta la Pandemia del Cornonavirus, y si bien será el Humano y su respuesta al desafío lo que determinará su subsistencia, la IA es una gran herramienta que puede ayudarnos a encontrar respuestas.

Hoy los científicos e investigadores son punta en el uso de la IA, un ejemplo de esto son los investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (EEUU) quienes para comprender el funcionamiento del virus, hacen crecer microorganismos y estudian cómo reaccionan cuando se les aplican diferentes compuestos de medicamentos, claro que este proceso puede ser muy lento, entonces comenzaron a utilizar IA y la potente computadora Summit de IBM, que tiene la capacidad de realizar simulaciones digitales para reducir el rango de variables potenciales, y asi fue como estos investigadores han podido simular 8000 compuestos en cuestión de días, e identificar 77 moléculas pequeñas de compuestos de medicamentos que han demostrado tener potencial para dañar la capacidad que el Coronavirus tiene de atacar e infectar células huésped (https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/ibm-summit-supercomputadora-busca-desarrollar-tratamientos-combatir-nid2345349), esto no significa que hayan encontrado la cura, pero no hay dudas que la IA y las computadoras más potentes son los más eficientes colaboradores que la ciencia dispone al día de hoy, y nos dan esperanza de que se encuentren los caminos para transitar esta pandemia y quizás, encontrar una vacuna y los medicamentos que curen a los infectados, pero nada de esto debe hacerse sin la debida supervisión Humana quienes, además, tendrán la responsabilidad de bregar para que durante las investigaciones científicas no se vulneren Derechos Humanos, e impulsar que los mismos Derechos que existen en el mundo analógico subsistan en el mundo digital.

El trabajo en interdisciplina entre la Ciencia, el Derecho, y los Organismos Internacionales, es hoy la respuesta para que los procesos tecnológicos y la disrupción digital no avancen negativamente sobre nuestros Derechos.

(*) Por Paula Kohan (Abogada en Derecho Civil – Diplomada en Derecho informático)

Comentarios

Comentarios