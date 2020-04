Se enteró que su inquilina es enfermera y no le cobrará el alquiler por dos meses

Mayra Beron vive en Bahía Blanca y contó en redes el gesto que tuvo la dueña del departamento en el que vive: «Es mi colaboración por todo lo que hacés».

En medio de la pandemia de coronavirus muchos profesionales de la salud han recibido mensajes desagradables y discriminatorios de sus vecinos. Pero en las últimas horas, una historia totalmente opuesta se viralizó en las redes sociales.

En Bahía Blanca, una mujer decidió no cobrarle dos meses de renta a su inquilina al descubrir que es enfermera y se encuentra trabajando en medio de la pandemia del coronavirus.

Mayra Berón, de 32 años y trabaja como enfermera en la terapia pediátrica del Hospital Municipal Leónidas Lucero de esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires y alquila un departamento en la zona céntrica.

«Porque no solo hay que publicar cosas desagradables. Mercedes es la dueña del departamento que alquilo en Bahía Blanca. Mechita Fonseca hoy tuvo este gesto conmigo sabiendo que soy enfermera. ¡Gracias por tan lindo regalo para conmigo y ojalá existan más personas como ella! Hoy no nos llevamos nada al cajón. Más que lindos gestos como estos», escribió en su cuenta de Facebook.

Beron también compartió una captura de pantalla del diálogo por WhatsApp que mantuvo con la propietaria.

“Hay gente linda aún. También están los que nos tratan mal en la calle porque piensan que los vamos a contagiar», le comenta la joven, a lo que la mujer su duda en retribuirle su trabajo. «En agradecimiento a lo que hacés, no me pagues el alquiler dos meses», le señala.

En un primer momento, Beron se rehusó a aceptarlo. «No importa. Es mi colaboración por todo lo que hacés. ¡De verdad!», le replicó la propietaria.

Finalmente, la enfermera terminó por acceder a la muestra de gratitud. “La verdad que es un mimo y sos una gran persona. Gracias de corazón», cierra el emotivo diálogo.

«No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera», dijo a Télam la enfermera, quien desde hace dos años trabajaba en el hospital Municipal.

«Esta señora nunca me vio en su vida, no me conoce, confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado que es amigo mío», agregó la enfermera sobe el gesto de Fonseca.

«Ya con este gesto la gente tiene que saber que hay personas así, porque la verdad que hasta ahora hemos recibido golpes y discriminación», dijo al comentar que hay colegas que tiene la experiencia en transportes públicos en los que al verlas subir, hay pasajeros que se bajan.

“Cuando uno sube al colectivo el chofer tiene que decir que hay personal de salud y en muchos casos la gente se ha bajado”, graficó Mayra, que asimismo explicó que la dueña “me escribió porque todos los meses le debitan la factura de la luz del departamento, por lo que le hago la transferencia junto con el alquiler”.

“Como estaba de guardia, le dije que una vez que salía del trabajo le efectuaba el depósito”, agregó la mujer. Berón añadió que “la dueña del departamento, hasta ese momento, no sabía que trabajaba como enfermera porque no le había dicho nada sobre mi trabajo”.

“Fue ahí cuando le dije que era enfermera, por lo que en forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud por lo que hacía”, confió entre sorprendida y agradecida.

Por último, Mayra dejó un mensaje abierto: “Pese a nuestra amargura, hay personas que hacen lindo el pequeño mundo en el que vivimos. Hay dolores y hay cosas por la que valen la pena levantarse todos los días e ir a trabajar”.

