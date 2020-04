Renuncian dos funcionarios de Rodríguez Larreta por los casos de los barbijos y el hotel

Horacio Rodríguez Larreta lanzó una serie de medidas para transparentar el proceso de compras y contrataciones durante la cuarentena del coronavirus y y aceptó la renuncia de dos funcionarios, luego de que se produjeran dos casos que generaron polémica.

El primero se dio en el marco de la contratación de 28 hoteles a la vez, todos ellos con un precio promedio de $ 1.000 por habitación más IVA, para contener en cuarentena a las personas que venían del exterior o con síntomas leves de coronavirus.

Uno de los hoteles contratados es el BA Central para alojar personas con sintomatología y diagnóstico de Covid19. Ese hotel se contrató originalmente con la empresa Midas Hotel Management vinculada al Suterh de Víctor Santa María. En su directorio participa la media hermana del Jefe de Gobierno, Ximena Vallarino Alfaro Diaz Alberdi.

En la Ciudad explicaron que el Jefe de Gobierno no tenía conocimiento de la contratación y se enteró con la publicación en el Boletín Oficial. La resolución, número 67, firmada por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad por la suma de $5.439.511 establece la contratación directa por razones de Emergencia Sanitaria.

Uno de los casos que motivó la reacción de Larreta fue la contratación por más de cinco millones del hotel BA Central, perteneciente a una operadora del Suterh de Víctor Santa María, que tiene en su directorio a la hermana del jefe de Gobierno.

Un segundo caso es por la compra de barbijos cuyo precio generó controversia y que fue otorgada al abogado, Ignacio Sáenz Valiente. Por esos barbijos N95 se pagó 3.000 pesos por unidad por un contrato total de 45 millones a la firma Geeen Salud, que según la nota que reveló el caso costaban entre 20 y tres veces menos.

Estos dos casos, provocaron este sábado la renuncia de Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y de Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También dejó el gobierno porteño Karina Fernández, una de las funcionarias más cercanas a Larreta, pero en su caso explicaron que renunció por «motivos personales».

El caso de los barbijos despertó a la oposición porteña y el senador Mariano Recalde puso como ejemplo el mismo material que el gobernador Axel Kicillof compró a China por un costo de 204 pesos, en un vuelo que instrumentó Aerolíneas Argentinas.

El gobierno porteño explicó esta sábado que «para abastecer al sistema de salud de los barbijos con filtro de partículas N95 (autorizados por la ANMAT) se realizaron hasta hoy tres procesos de compra y se llamó a cotizar en cada una de ellos a más de 100 proveedores del rubro inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad».

«La primera publicación en Buenos Aires Compras, la 401-0376-CDI, se realizó el 24 de marzo y se declaró desierta el 27 de marzo. La segunda se publicó el 30 de marzo, número 401-0412-CDI de Buenos Aires Compras, y quedó declarada desierta el 3 de abril. La tercera se publicó el 6 de abril y se mantiene desierta hasta hoy. En ninguno de estos llamados se presentaron ofertas», agregó la administración de Larreta.

Y explicó que «en este contexto y dada la urgencia de disponer de estos insumos para cuidar al personal de salud en la emergencia sanitaria, el 5 de abril se autorizó una compra (OC 22513/2020 a Green Salud) de 1.600 barbijos por $3.000 cada uno. Fue al valor mínimo que estaba disponible en el mercado al momento de la compra».

La Ciudad explicó que el hermano del Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, cuyo domicilio coincide con la firma de Sáenz Valiente, de quien es amigo: «no tiene nada que ver con esta empresa».

«Es socio en otro emprendimiento que no tiene nada que ver con éste y que no tiene ninguna relación con el Gobierno de la Ciudad, una situación que no es jurídicamente cuestionable. Y que también desconocía el Jefe de Gabinete», explicaron en el gobierno porteño sobre la relación del hermano de Miguel con Sáenz valiente, más conocido como «el verde».

En efecto el hermano del jefe de Gabinete y Sáenz Valiente compartían una oficina lujosa -con quincho incluído y vista al río- frente a la Plaza San Martín. También frecuentaba esa oficina, Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI durante el macrismo y directora de la empresa que maneja los hoteles del Suterh, la otra punta de los casos que sacudieron a la administración porteña.

El hermano de Felipe Miguel y Sáenz Valiente compartían una lujosa oficina frente a la Plaza San Martín, que. también frecuentaba Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI durante el macrismo y directora de la empresa que maneja los hoteles del Suterh, el otro caso que sacudió a la administración porteña.

Sin embargo, ante el escándalo que generaron las contrataciones, Larreta dispuso una investigación interna para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado.

Además se informó que «se tomaron una serie de medidas para que no vuelvan a ocurrir estos episodios», centralizado de todas las compras para la pandemia a cargo del Ministerio de Hacienda que conduce Martín Mura.

«Por otra parte, se implementará una plataforma abierta de acceso público que visibilice todos los bienes y servicios adquiridos con la información detallada de todos los proveedores, modalidad de contratación, monto y condiciones de entrega», agregó la Ciudad y destacó que también «habrá un nuevo sistema de verificación y control de proveedores no habituales que informará la composición de sus accionistas».

Comentarios

Comentarios