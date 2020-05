En La Pampa, comenzaron las caminatas al aire libre tras 42 días de aislamiento

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, resolvió flexibilizar la cuarentena administrada y anunció el comienzo de la tercera etapa de la cuarentena focalizada, con mayor flexibilización y la apertura de distintas actividades.

Después de 42 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y con la puesta en marcha de la tercera etapa de la cuarentena focalizada por la pandemia del coronavirus, los habitantes de La Pampa comenzaron hoy a realizar caminatas recreativas, que se repetirán los días feriados y los fines de semana.

El gobernador de La Pampa resolvió flexibilizar la cuarentena administrada y anunció el comienzo de la tercera etapa de la cuarentena focalizada, con mayor flexibilización y la apertura de distintas actividades como el comercio, peluquerías y profesiones liberales, entre las 14 y 18, de lunes a viernes; la autorización para el trabajo doméstico de 8 a 18 y las salidas para caminatas con niños, los días feriados y fines de semana.

Para evitar aglomeraciones, no está permitida la recreación en espacios públicos como plazas, parques -cuyas hamacas y juegos fueron encintadas para evitar su uso-, o el parque recreativo Don Tomás, uno de los lugares más elegidos para realizar actividades recreativas y deportivas por los santarroseños, y la recomendación es que el esparcimiento sea en inmediaciones a la vivienda particular y que no por más de una hora.

Debido a que hoy es feriado, en las 80 localidades de La Pampa se habilitaron las caminatas y salidas recreativas.

En tanto, desde el lunes los comercios y peluquerías podrán abrir sus puertas con un protocolo de funcionamiento acordado entre el gobierno y los representantes de cada uno de los sectores.

Tras una recorrida efectuada esta tarde por las calles de la ciudad, Télam pudo observar el cumplimiento de la distancia entre las personas, barbijos y poca gente caminando, una respuesta positiva a las expectativas del gobernador que apeló a la «responsabilidad social» para ir avanzando en la actividad normal.

En La Pampa, donde hay alrededor de un millar de ciudadanos que son monitoreados tras regresar a la provincia, sólo se registraron 5 casos de Covid-19, ya están recuperados, no se ha registrado ningún otro contagio.

Ante ello, el gobernador, Sergio Ziliotto, decidió flexibilizar la cuarentena y advirtió: «no vamos a suicidarnos y tirar por la borda lo que hemos ganado con tanto esfuerzo. Si no respetan las disposiciones, las medidas adoptadas se retrotraerán».

