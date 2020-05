En Castex, afloró la solidaridad y entregaron donaciones a más de 60 familias

La inédita crisis sanitaria y económica que azota actualmente al mundo provocó que los sectores sociales más vulnerables estén afrontando múltiples necesidades porque no pueden hacer changas para llevar el sustento a las mesas de sus familias, pero paralelamente surgieron iniciativas desde distintos sectores para colaborar y hacer menos dramática la cuarentena iniciada el viernes 20 de marzo. En Eduardo Castex, el grupo Juvenil del Club Estudiantil y algunos vecinos entregaron donaciones de alimentos y productos de limpieza para más de 60 familias, y lamentablemente quedaron «varios pedidos» sin poder satisfacer porque la demanda superó las expectativas.

«Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad», destacaba el fundador del Partido Revolucionario Cubano e iniciador del movimiento literario denominado Modernismo, José Martí. Así lo entienden algunos jóvenes y vecinos castenses que no dudaron en comenzar distintas acciones, con un mismo fin: ayudar al prójimo.

En el grupo Juvenil del Club Estudiantil, una decena de jóvenes iniciaron -el lunes- una colecta solidaria, para «ayudar a quienes más lo están necesitando en estos momentos», explicaron. Y el viernes les permitió entregar bolsas de mercadería en 40 viviendas, que contenían cajas de leche; paquetes de fideos, azúcar, galletitas, arroz, papas y cebollas; té, aceite, harina, mermelada, puré de tomate, chocolino, polenta, algún enlatado; y artículos de limpieza como detergente, lavandina, desodorante de piso y jabón.

«Esto no se trata del Club Estudiantil sino de Eduardo Castex, dado que en estos momentos tenemos que tener puesta la camiseta de nuestro pueblo, porque atravesamos una crisis sanitaria que está provocando enormes consecuencias económicas», destacó Florencia Similán.

«Tuvimos donaciones del pueblo en general, y a las familias las seleccionamos a partir de distintas listas que fuimos armando en base a las solicitudes, teniendo en cuenta a quienes necesitaban mas colaboración porque son más numerosas», explicaron. «Fue un trabajo arduo, pero quedamos satisfechos porque cuando llevamos las cajas, nos dimos cuenta que realmente lo necesitaban», destacaron.

«Y realmente quedaron familias sin asistir, pero vamos a tratar de asistirlos dentro de 15 días», anticiparon. «Y a partir de las distintas realidades que pudimos observar, también decidimos comenzar a recibir ropa calzado y frazadas, además de seguir juntando alimentos de primera necesidad y artículos de limpieza», explicaron.

«GENTE TRABAJADORA»

«Las pequeñas cosas son las responsables de los grandes cambios», planteó el reconocido Paulo Coelho. Y el mécanico castense Néstor Guajardo comenzó en soledad a donar alimentos a vecinos castenses. La situación despertó el interés periodístico y fue entrevistado en Radio DON, lo cual desató el interés «de otros amigos» y ahora se conformó «un grupo de cinco o seis amigos o conocidos» que están ayudan a las familias carenciadas.

«Yo la pasé muy mal, y hoy no me sobra, pero puedo destinar un poco por semana para ayudar a gente que la está pasando mal porque no puede trabajar y no tiene para darle de comer a su familia», explicó Guajardo.

«Tuvo mucha repercusión la nota que hicimos en la radio, y se sumaron un grupo de amigos, toda gente trabajadora, para aportar dinero para comprar más mercadería para colaborar con la gente que nos hace el pedido por las redes sociales y nosotros se lo llevamos a las casas»,

explicó.

«Nosotros hacemos un aporte muy chico, pero es lo que podemos aportar. Una semana entregamos una bolsa con más cosas y otras con menos, según como nos vaya en el laburo», detalló Guajardo.

Y más allá de la dimensión de la ayuda, como decía Charles Dickens: «Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo».

NECESARIA COORDINACIÓN ESTATAL

Los esfuerzos de distintos vecinos solidarios resultan muy valiosos, porque estas crisis permiten conocer a los miserables, según los denominó el presidente Alberto Fernández, que aprovechan para especular y sacar ventajas; pero también se identifica a aquellos que desde el anonimato y con mucho esfuerzo tratan de hacer un aporte para que familias con necesidades, puedan sobrellevar las adversidades de esta pandemia de Covid-19.

Ahora, para que esos esfuerzos sean más efectivos, inevitablemente debe estar acompañado por el municipio, que cuenta con un área de Acción Social que atiende las problemáticas sociales y cuenta con registros de las asistencias que aportan a los vecinos.

La falta de coordinación y acompañamiento estatal puede provocar que algunas familias reciban más ayuda y otras quizás no alcanzan a ser asistidas. Y así se dilapidarían los esfuerzos de estos vecinos solidarios con excelentes intenciones y enorme voluntad para asistir a quienes afrontan dificultades económicas y carencias de alimentos.

