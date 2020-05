Anses pagará medio sueldo de 26.353 empleados en La Pampa

El Ingreso Familiar de Emergencia llegará a unos 102 mil comprovincianos, mientras que otros 26 mil, que trabajan en 1.815 empresas del sector privado, cobrarán la mitad de su sueldo a través de la Anses. El gobierno nacional dispuso de 1.027 millones de pesos para pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en La Pampa a partir del miércoles 6 de mayo, publicó el columnista Juan José Reyes en el diario La Arena.

El aporte llegará a 102.697 personas de bajos ingresos de toda la provincia. En este grupo se encuentran 38.400 jubilados y pensionados de la Anses que ganan el haber mínimo; 29.276 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM); 21.234 monotributistas sociales de las categorías A y B junto a 13.786 con trabajos informales que cumplen los requisitos del programa extraordinario para recibir el beneficio.

En cambio el subsidio de entre uno y dos salarios mínimos vitales y móviles para sostener el trabajo privado en la provincia alcanzará a 1.815 empresas aceptadas por la AFIP que emplean a 26.353 agentes en relación de dependencia.

¿Ocho mil más?

Sin embargo el presupuesto asignado hacia nuestra provincia, solo por el IFE, podría verse incrementado en varios millones más si es que en al menos 8 mil comprovincianos que no lo recibieron en abril -y les correspondía- lo regularizaron.

Son pensionados y jubilados con datos mal calculados por fallas de contactos o cambios de domicilio o del estado civil no informados en su momento pues la asignación se otorga a familias y no a personas, además de las distorsiones que genera el plus patagónico y de varios trabajadores informales que fueron golpeados por las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus y no se registraron.

Según afirmaciones del ex director ejecutivo del organismo, Alejandro Vanoli «muchas personas fueron rechazadas como beneficiarios del IFE por no tener actualizado los datos de Anses, Renaper o AFIP», por lo tanto, se estima que aquí ingresarán 12,5% más de beneficiarios es decir 13.000 personas

El IFE para los más débiles

Al IFE pueden acceder 102.697 pampeanos que de este modo cobrarán los 10 mil pesos asignados. Llega a los desempleados; trabajadores informales; monotributistas categorías «A» y «B»; trabajadoras de casas particulares; beneficiarios de tres categorías de asignaciones universales (AUH, AHE y PUAM) junto a pensionados y jubilados que cobren haber mínimo que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

No lo podrán recibir si algún miembro de su grupo familiar percibe ingresos de un trabajo en relación de dependencia sea público como privado; o que sea monotributista de categoría «C» o superior, o del régimen de autónomos o aquellos que reciben una prestación de desempleo.

El costo fiscal para esta asignación de emergencia en la provincia y solo para el presente mes de mayo trepa a los 1.027 millones de pesos. Con respecto a los jubilados y pensionados se refiere en forma exclusiva al 42,4% de ellos es decir 38.400 pasivos que cobran la jubilación mínima sobre un total de 90.566 beneficiarios de aquella prestación previsional desde Anses como puede apreciarse en el cuadro anexo.

Pago de sueldos pymes

El gobierno también abonará parte de los salarios de abril a 1.815 empresas pymes locales (1.513 en la primera semana). Otros 650 accedieron en la última semana de marzo. Pudo conocerse además que el número de pymes inscriptas fue superior a 2.500 pero solo fueron elegidas el 73% (685 no calificaron). La ayuda será el 50% del salario neto de abril de cada trabajador, con un piso de un salario mínimo, vital y móvil (16.875 pesos y aquí 21.937) y un techo de dos (43.874 en La Pampa) con un costo fiscal de 683 millones.

Algunas pymes que aún no recibieron la notificación de la AFIP y ya liquidaron los sueldos de abril, lo hicieron en base a un cálculo estimativo de cuanto creen que depositará la Anses a sus empleados. La semana que viene deberán hacer los ajustes que correspondan.

La nueva tanda de empresas que serán informadas deben tomar las sumas a cuenta del salario de mayo o liquidar los sueldos con posterioridad al 7. Los datos estimativos son que de las 1.815 empresas admitidas hay 26.353 empleados y un desembolso monetario de 683 millones a erogarse durante el presente mes.

El costo fiscal para el erario público nacional en nuestra provincia llega a los 1.710 millones durante mayo (se pagarán salarios de abril) y casi con seguridad otros 683 millones más a pagarse en junio sobre los haberes de mayo.

