El Hospital de Castex incorporó atenciones virtuales para no interrumpir los tratamientos psicológicos de los pacientes

La psicóloga del Hospital “Pablo F. Lacoste” de Eduardo Castex, Natalia Cesán, indicó que en esta localidad “no hemos notado un gran incremento de solicitud de atenciones por la (cuarentena establecida por la) pandemia” de coronavirus. Y reveló que se está aplicando la tecnología de las videollamadas para mantener el contacto con los pacientes en tratamiento, y evitar la aglomeración de personas en el centro asistencial castense. “Quizás hoy extrañamos ese trato más personalizado. Pero, en estos tiempos contamos con esta posibilidad que nos brinda la tecnología, y la atención psicológica es algo que puntualmente podemos hacer utilizando las videollamadas”, destacó la profesional castense en Radio DON 101.5 Mhz.

El ministerio de Salud de La Pampa trazó lineamientos para avanzar en la incorporación de la tecnología para eficientizar los servicios sanitarios. En está cuarentena establecida para evitar la propagación del Covid -19, también en los pueblos del interior se avanzó -¿hasta impensadamente?- en la prestación de servicios sanitarios por intermedio de la tecnología.

El área de Salud Mental del Hospital castense atendía ocho pacientes diarios, incluyendo los turnos de consultorio externo, acompañamiento de pacientes de salud mental crónicos, guardias y prevención. “No hemos tenido un alto impacto en atenciones por la pandemia, pero estamos haciendo seguimiento por videollamadas para continuar la atención de quienes se encontraban en tratamiento. Esto nos agilizar la atención y ajustarnos a los protocolos sanitarios establecidos para estos momentos de pandemia de Covid 19”, resaltó.

“Y si hay personas que necesitan una primera asistencia psicológica pueden llamar al Hospital y pedir hablar con la psicóloga para evacuar consultas por medios telefónicos que es más sencillo y rápido”, aconsejó Cesán.

-Cesán, ¿la incorporación de la tecnología está dando resultados positivos en la atención de los pacientes?

-Sí. Diariamente estamos manteniendo contacto con cuatro o cinco personas.

-La pandemia de Covid – 19 provocó algunas modificaciones que hacen especular que permanecerán para el futuro. ¿Este método de atención puede ser uno de esos casos?

-Acá no lo veníamos realizando, porque antes atendíamos en consultorio con un contacto más personalizado. Quizás hoy extrañamos ese trato más personalizado. Pero, en estos tiempos contamos con esta posibilidad que nos brinda la tecnología, y la atención psicológica es algo que puntualmente podemos hacer utilizando las videollamadas.

-Algunos profesionales transmitieron que las obras sociales, en el ámbito privado, no reconocen las videollamadas como parte del tratamiento de un paciente.

-La parte de obras sociales no lo tengo muy en claro, porque trabajo en Salud Pública. Tenía entendida que algunos colegas trabajaban con videollamadas en las personas que ya estaban en tratamiento antes que se decrete la cuarentena obligatoria el 20 de marzo.

SIN GRAN IMPACTO

La psicóloga Natalia Cesán aseguró que en el Hospital castense hasta el momento “no hemos notado un grna incremento de solicitud de atenciones por la (cuarentena establecida por la) pandemia” del Covid – 19. “Hemos tenido algunos pacientes con un poquito de ansiedad por los cambios de los hábitos y permanecen dentro de la casas cortando los vínculos. Nos modifica a todos el estar atravesando está pandemia y tiene un impacto emocional en todas las personas”, admitió.

-¿Las excepciones anunciadas en esta pandemia focalizada, como permitir caminatas recreativas, habrá tenido en cuenta este aspecto?

-En primera instancia, me parece que quizás tuvo que ver con esto, porque se empieza a percibir que pasamos a otra etapa. Inicialmente, cuando tuvimos que quedarnos en casa, nos generó una sensación que todo iría pasando, pero a medida que se prolongan los tiempos aparecen otras emociones como ansiedad, miedos y situaciones de tensión, que con estas caminatas se puede ir mejorando. Como parte del equipo de salud, me parece importante destacar que lo hagamos a conciencia y nos cuidemos, porque cuando salí por el trabajo me dio la sensación que hay mucha gente en las calles, y viene el tiempo donde nos tenemos que cuidamos un poco más, usar el tapaboca y respetar la distancia social.

