La Pampa y 17 provincias, ingresan en etapa de distanciamiento y en el AMBA sigue el aislamiento

«Se mantiene el aislamiento social en todos los lugares que haya circulación comunitaria por 21 días». El Presidente realizó los anuncios flanqueado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. En CABA los chicos podrán salir los dos días del fin de semana y abre con protocolos específicos el comercio de proximidad. También se abren las actividades deportivas y de paseo de 20 a 8 horas. En Provincia se diferencia el Interior del Conurbano. Se inaugura un sistema de fases. La quinta es la nueva normalidad, y ya hay 60 municipios que cubren sus requerimientos.

«Vamos de a poco, para avanzar con seguridad», afirmó el presidente Alberto Fernández después de anunciar que por los próximos 21 días «en el 85 por ciento del país se pasa del aislamiento al distanciamiento social» y se mantiene el aislamiento en las zonas donde continúa la circulación comunitaria del virus, sobre todo CABA y el Conurbano.

«Los resultados siguen siendo buenos», empezó Fernández su presentación sobre cómo seguirá la cuarentena en las próximas dos semanas, «y eso es porque hemos hecho bien las cosas». Pero enseguida mostró las diferencias entre el interior y el AMBA, y lo que ha cambiado la situación en todo el país del 21 de mayo al 3 de junio, en cuyo lapso se verificó un aumento en la circulación del virus, sobre todo a partir de visitas al interior desde la Capital. «Tenemos que entender entonces que aún no superamos el problema», fue su primera conclusión.

AISLAMIENTO

«Se mantiene el aislamiento social en todas las zonas que siguen con circulación comunitaria», anunció el Presidente. «Donde no haya circulación comunitaria se pasa del aislamiento al distanciamiento», anticipó. Esto significa que en 18 provincias podrán reunirse hasta 10 personas. Los anuncios tendrán vigencia por los próximos 21 días.

Las aperturas se harán por distrito, no por provincia. Por eso se mantienen las restricciones a la movilidad entre distritos.

«Nosotros vamos a seguir colaborando. Ahora viene el segundo pago del IFE, mantenemos la ayuda para el pago de sueldos, para las pymes, para los comedores», sostuvo, y reveló que todas estas contribuciones suman el 2,6% del PBI nacional.

También reveló que los más de cien millones de pesos con que se financian las investigaciones científicas sobre la Covid-19 «se financian con lo que antes eran fondos reservados de la AFI».

CLASES

En relación con la reapertura de las clases, el Presidente resaltó que eso se decidirá región por región. Anticipó que se empezará por las escuelas rurales y que ya se está estudiando cómo se hará en los distritos más poblados. «Estamos trabajando con mucho cuidado porque no hay experiencia internacional sobre esto, por eso vamos con tanto cuidado», dijo.

EMPRESARIOS

Alberto Fernández contó que «ayer tuve una muy buena reunión» con los empresarios, «donde se habló muy claro». «Yo sostengo que necesitamos un capitalismo donde todos ganen», dijo, y agregó que habló de este tema con líderes mundiales como el presidente francés. «Sigo con preocupación lo que pasa en Brasil, ya que tenemos fronteras y hay paso de personas», relató.

«Siempre planteamos la necesidad de que Argentina encare el futuro con acuerdos, incluido un nuevo contrato social con trabajadores, empresarios y muchas otras fuerzas sociales», afirmó el Presidente.

«Todos estamos queriendo que esto pase para poder trabajar en el desarrollo económico y social del país», aseguró Fernández, y destacó que se están construyendo consensos para hacerlo. «La pandemia nos da una gran oportunidad de cambio. No debemos dejar que se sostenga la injusticia que tan bien Axel describió en Villa Azul. De eso hablé con los empresarios y me alegró su buena recepción», aseguró.

PUNTO POR PUNTO: LOS ANUNCIOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

SITUACIÓN DESDE LA ÚLTIMA PÓRROGA

Han pasado dos semanas y han pasado distintas cosas con la pandemia: nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo, comparados con la región, siguen siendo alentadores. Esto es, como siempre digo, producto del esfuerzo de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha protegido, se ha cuidado y aun con todo el esfuerzo que han hecho, no pueden evitar que el virus siga circulando y contagiando. Que la Argentina hoy está ocupando el lugar que ocupa respeto de los casos acumulados al 2 de junio, demuestra que hemos hecho las cosas bien como sociedad. Siempre marcó esto porque me parece importante. Lo mismo si uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, el resultado de la Argentina es un resultado interesante. Como siempre digo, gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos hubiéramos cuidado. Pero como siempre digo, a cada familiar que ha perdido un ser querido en esta pandemia mis condolencias. Yo a veces pienso que no deben sentirse bien, porque esos seres queridos se convierten una estadística, y son seres queridos; así que mi afecto y mi solidaridad para con ellos. Aún así los resultados nuestros siguen siendo buenos.

DUPLICACIÓN DE CASOS

Cuando uno mira cómo se duplican los casos, vemos que el total país a pesar de que ha mejorado poco respecto de la última prórroga que es la del 23 de mayo, no está en los niveles que quisiéramos que esté. El mejor nivel que logramos fue el 7 de mayo, donde teníamos 25 días de duplicación de casos. Hemos bajado eso a 15,5 pero fundamentalmente por la incidencia que tiene en ese número total del país el área metropolitana de buenos aires. Si nosotros sacamos al AMBA la duplicación del país está en 43.8 días para duplicar la enfermedad.

COMPARACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS

Que ha pasado del 21 de mayo al 3 de junio. Ha pasado que el 21 de mayo invitamos a movernos con un margen de mayor libertad, teniendo en cuenta que la Argentina tenía muchos blancos y eso nos alentaba a pensar que podíamos ser más aperturistas y dar mejores posibilidades de abrirse para superar la cuarentena que a todos nos afecta. Ahora, qué pasó de entonces al 3 de junio, miren cómo ha cambiado el escenario. Eso es producto de la circulación. La circulación en muchos lugares del interior del país ocurre por la visita al AMBA de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió

Ayer me comentaba Perotti un caso que se dió en Reconquista de un señor que viajó a comprar verduras, volvió a vender las verduras, durante 3 días estuvo con fiebre y provocó una infección en muchos casos. Axel seguramente les hablará de lo que pasó en Necochea, que es un caso parecido. Pero hoy que hablé con todos los gobernadores, todos han detectado el mismo problema: vecinos de sus provincias que vuelven y al regresar se llevan el virus. Y eso me parece que es algo que tenemos que entender, porque si miramos cómo estaba el AMBA -que es el cuadro que se ve más específicamente el 21 de mayo- y cómo está el 3 de junio, nos damos cuenta que ha cambiado mucho. Marco esto porque vamos a dar un paso, más pero es muy importante la responsabilidad social, fundamentalmente del país en blanco.

REUNIÓN CON GOBERNADORES

Hoy, hablando con el gobernador de Santiago del Estero, el de Tucumán y el de Catamarca , me hablaban de muchas personas que habían vuelto a esas provincias, trabajadores golondrinas que trabajan en la cosecha -muchos en Río Negro- que han vuelto contagiados. Tenemos que entender que nosotros no superamos el problema, que aunque sentimos que muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. Por eso quise señalar esto, porque la potencialidad el contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus; esto es el AMBA o Resistencia, que son los dos focos que actualmente sostenemos y nos preocupan y sobre los cuales seguiremos actuando.

NUEVO DNU: DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Vamos a dicta un DNU que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir que el virus se ha instalado en esas regiones y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta; esto pasa en AMBA, Gran Resistencia, Gran Córdoba, algunas ciudades de Río Negro y Trelew . El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus; esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es una diferenciación: vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. El resto del país va a salir de ese aislamiento social y va a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

CONDICIONES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El Aislamiento Social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que sólo se puede salir para hacer compras básicas, realizar trabajos esenciales o trabajos exceptuados porque ya hay muchas empresas comercios que están en actividad. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco menos depto. de San Fernando, Gran Córdoba y Ciudades de Rio Negro y Trelew, como dije antes. El distanciamiento social supone que solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias: un sistema de salud adecuado para atender la pandemia, que no haya transmisión comunitaria del virus y algunos otros criterios epidemiológicos.

CARACTERÍSTICAS DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Qué pueden hacer los que vivan en lugares con distanciamiento social: pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma, los comercios, las industrias, deben garantizar el distanciamiento social. Vamos a seguir cuidando las condiciones que siempre recomendamos: tapabocas, higiene de manos, alcohol, ventilación de ambientes y desinfección de superficies; y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas y nunca superando la ocupación del 50% del lugar donde se reúnen.

RESTRICCIONES GENERALES

Qué en la que está prohibido en todos los casos: eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas, cines, teatros, clubes, centros culturales, transporte público de pasajeros interurbano, internacional o interjurisdiccional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales y la actividad turística.

Creo que estamos dando un nuevo paso que favorece a ayudar a que el país agilice su economía y de ese modo poco a poco podamos ir retornando a la actividad habitual. Hay algunas restricciones que vamos a mantener. Por lo pronto, el ingreso de extranjeros, el tránsito interjurisdiccional el turismo los espectáculos, todas estas cosas seguirán estando prohibidas. Quienes regresen al país deberán hacer cuarentena, quienes presenten síntomas deberán hacer cuarentena, quienes sean casos confirmados o contactos estrechos también deben hacer cuarentena.

CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA

Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora viene el segundo pago del IFE que ve a alcanzar a 9 millones de personas. Vamos a seguir colaborando con el ATP donde el 99% de quienes lo reciben son pymes y allí vamos a seguir ayudando al pago de salarios de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi medio millón de personas que se han anotado y han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene -que esto era una demanda de trabajadores de la salud y estábamos demorados- vamos a pagar el primer bono que habíamos prometido y se retrasó por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas.

APORTE DEL ESTADO

Todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y subsidio para sectores más necesitados como Plan Alimentar y la AUH, ha significado 2,6% del PBI argentino. Es para que todos también entendamos el esfuerzo que estamos haciendo como país para sostener la economía, garantizar el empleo y ayudar a los sectores más desprotegidos en la Argentina.

REASIGNACIÓN DE FONDOS

Algunos detalles que pude comentar hoy con los gobernadores: ustedes vieron que hemos anunciado un kit de testeos rápidos del coronavirus no hace mucho tiempo; ya tenemos dos aprobados por anmat. Hemos destinado $50 millones a cuatro grupos de científicos para que desarrollen esos kits, que se sumaron a $ 77 millones más que hemos destinado al programa de médicos comunitarios que están en el interior del país pagados por la nación. Todo esto lo resolvió el Jefe de Gabinete con sus “superpoderes”.

Lo que creo que es importante destacar es que esos 7 7 millones y esos 50 millones son gastos reservados de la AFI, que el Estado renunció a seguir usando y los estamos poniendo al servicio de la gente.

APOYO DE LOS GOBERNADORES

Hoy tuve una reunión muy larga con todos los gobernadores. Pudimos todos escuchar los problemas del interior del país, de Buenos aires, de la Ciudad, todos estamos de acuerdo en esta idea que estamos impulsando. Para mÍ es muy importante contar con todos y cada uno de los gobernadores y gobernadoras de Argentina. Siempre digo que Dios me ha privilegiado de ser presidente y contar con estos gobernadores. Tenemos que seguir trabajando muy unidos porque el problema no está resuelto y puede aparecer en cualquier momento en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad del interior de la argentina. Dicho esto los invito a que sigamos atentos la situación, que nadie tome con displicencia este tema. Todos quisiéramos volver a nuestra vida y ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad y lo que estamos haciendo es cuidándonos a nosotros y a los otros. Yo insisto en mostrar los datos comparativos solo para que nos demos cuenta que esto tiene sentido seguir haciéndolo.

NUEVA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA

Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio.

