Los trabajadores del Reciclado trasladaron la protesta frente a la municipalidad de Castex

“En defensa de los trabajadores”, “Reclamo Justo”, No a la quema de basura a cielo abierto” y/o “Si al reciclado, no al daño ambiental” destacan las pancartas que portan los trabajadores de la Planta de Reciclado de Eduardo Castex. Hoy retomaron la medida de fuerza con una concentración frente al edificio de la municipalidad de Eduardo Castex. Piden una reunión con la jefa comunal Mónica Curutchet, y anticiparon que mantendrán la medida de fuerza hasta que se concrete ese encuentro.

Los trabajadores de la Planta de Reciclado comenzaron las protestas el miércoles de la semana pasada, porque las autoridades municipales los reubicaron en otras reparticiones, pero no les garantizan que en el futuro puedan regresar a sus puestos laborales en el predio ubicado en la zona sur de Eduardo Castex.

El viernes fueron desalojados de las instalaciones comunales, con un sobredimensionado procedimiento con la presencia de más de una decena de efectivos policiales e incluso la fiscala Leticia Pordomingo. El operativo se produjo después de una denuncia radicada por las autoridades municipales.

El vocero de los trabajadores Cristian Coria anticipó –el viernes- que los trabajadores “seguiremos con una protesta pacífica defendiendo nuestros derechos”. “Los derechos de los trabajadores terminan en un rincón donde nadie le da pelota”, se quejó. “Este gobierno vino para aplastarnos, porque no les importa nuestra salud, no les importa que progresemos”, cuestionó.

SANCIONES Y TERCERIZACIÓN

La intendenta Mónica Curutchet acusó a los trabajadores de realizar una “medida (de protesta) ilegal” y confirmó que a los manifestantes les inició un trámite administrativo laboral por “incumplimiento de concurrencia a sus puestos de trabajo”. “Ese trámite lo continuaremos”, ratificó en la conferencia de prensa –el viernes al mediodía- donde estuvo acompañada por el secretario de Gobierno local, Luis Ordoñez.

-Curtuchet, ¿analizan la tercerización de la separación y reciclado de la basura local?

-En este momento no tengo pensada la tercerización. La idea es que pudiéramos trabajar con en anteriores gestiones. Tenemos que gestionar recursos en otros ámbitos porque el municipio no los tiene. Tenemos que estar abiertos para alcanzar el mejor tratamiento de la basura para mejorar el medio ambiente en Eduardo Castex. Hoy no podría decir si lo vamos a privatizar o no. Veremos si nos mantiene mantener esta situación.

Comentarios

Comentarios