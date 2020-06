Curutchet confirmó que echó y suspendió trabajadores de la Planta de Reciclado de Castex

«Era la única posibilidad que tenemos ante trabajadores que no quieren trabajar y no tienen un motivo real que la situación legal sostenga», argumentó ayer la intendenta Mónica Curutchet en Radio DON 101.5 Mhz, y explicó que las relaciones laborales «son relaciones personales y no podemos recuperar esa confianza después de una denuncia penal y tener que desalojarlos con la policía».

Anoche el municipio castense emitió un comunicado de prensa, donde ratificó la información publicada por este diario digital. Allí confirmaron los cuatro despidos e informaron que también hay trabajadores suspendidos por la protesta que comenzó el miércoles 10 de este mes. En la gacetilla, destacaron que los trabajadores de la Planta de Reciclado mantienen «una situación de protesta, sin intentar en ninguna ocasión, ni por ningún medio, el diálogo con el (departamento) Ejecutivo (sic)».

En otro párrafo se indicó que actualmente se analiza la situación particular de cada trabajador vinculado contractualmente con el municipio, porque han incurrido en las mismas faltas que los despedidos.

«Algunos se encuentran cumpliendo suspensiones hasta el lunes 29, y otros con licencias como personal con factores de riesgo, acogiéndose a los beneficios del decreto provincial, vigente durante la situación sanitaria por la que atraviesa el país», explica la comunicación oficial.

-Curutchet, ¿por qué no hubo un diálogo previo antes de proceder al despido de los trabajadores?

-La falta de diálogo que se plantea (periodísticamente) no se quiso hacer. Se quiso hacer en forma ilegal, porque les pedí que desalojen el predio (municipal) y que no lleguemos a la Justicia. Tuve que recurrir a la Justicia, cuando era totalmente innecesario tomar ilegalmente un predio municipal. La reubicación del personal era razonable, y se lo explicamos y lo charlamos con ellos. Nunca quisieron entender la necesidad de que fuesen trabajar a un sitio donde les podía dar garantías en el marco de la pandemia, y después analizábamos la situación de la Planta de Reciclado. Esta no es la decisión loca de una intendenta, sino que hay un montón de circunstancias previas que hacen que uno tome decisiones que a veces no son las que nos gustaría tomar, pero hay situaciones que no te dejan alternativas.

-¿Por qué no se incluyó el pedido de los trabajadores en el acta municipal?

-Está claro que existe una idea de hacer una modificación en la planta de reciclado. La idea es un proyecto más interesante, que lo teníamos y se fue perdiendo por políticas que no miraron el medio ambiente, y ahora parece que resurgieron todas. En Castex perdimos el reciclado, los carrizales, el basurero, y esto lo digo desde la campaña proselitista y antes cuando era concejal. Entonces les puedo garantizar la vuelta al lugar de trabajo, pero no las mismas condiciones, porque pretendo hacer ahí algo más interesante que no sea solamente separar la basura. Y no se entiende que no son empleados de la Planta de Reciclado, son empleados de la municipalidad.

-Ahora, ¿se aplican cuatro despidos de trabajadores enmarcados en una actividad esencial?

-Estaría dudando de los recicladores, porque el decreto incluye la recolección de residuos y el tratamiento de la basura, que entiendo sería el trabajo que se hace en el basurero de enterramiento, que acá estamos reacomodando y no se hizo aún en esta gestión.

-¿Se tuvo en cuenta el decreto presidencial para evitar las cesantías durante esta crisis sanitaria y económica?

-Sí, se tuvo en cuenta. El espíritu de la ley es que no se produzcan despidos masivos sin causa producto de la situación económica, pero acá no está ocurriendo eso. Comparto que no haya empresas que despidan trabajadores libremente sin causas en momentos que atravesamos una crisis durante una pandemia. Lo que no está contemplado es que tenga empleado que no cumple con ninguna de sus obligaciones y no pueda hacer un despido con causa. El decreto presidencial está perfecto para los despidos incausados; pero para el despido con causas, como ocurre acá, por incumplimiento laboral con la toma ilegal del lugar de trabajo, ahí deja de tener sustento en este caso particular.

-¿No deja la sensación que es una administración que no permite los disensos?

-No tengo problemas con los disensos. En estos lugares tenés que aceptar los disensos, porque si no la pasás muy mal. Te hacen crecer. Los 40 años me vinieron muy bien para aprender muchas cosas, y quienes piensan distinto te hacen crecer. Siempre pido opiniones variadas, y después tomó decisiones.

-¿Qué pasará con el resto de los trabajadores cuyos contratos se vencen en los próximos días?

-Se van tomando decisiones en forma cronológica, como se van dando las cosas. Hay trabajadores contratados, jornalizados, otros fueron a trabajar voluntariamente y otros tienen licencia por estar dentro de los grupos de riesgo. Se analizarán individualmente y después se comunicará.

