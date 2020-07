El pampeano “Buli” Giganti dirigirá a Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional

El pampeano Mauricio Giganti fue oficializado como nuevo entrenador de Estudiantes de Buenos Aires. El equipo bonaerense compite en la Primera Nacional. El piquense asumirá, con un contrato de 18 meses, acompañado por el cuerpo técnico que estuvo en esta última etapa en Ferro Carril Oeste de General Pico, compitiendo en el Torneo Federal A.

El cuerpo técnico del entrenador pampeano se completará con el ayudante técnico Mauricio Romero; los preparadores físicos Federico Rodríguez y Juan José Palacín y el analista de videos Joaquín Solís.

En el equipo de Caseros no continuará el ex capitán Matías Villarreal quien esperó hasta fin de mes para confirmar su desvinculación, anhelando una oferta superadora de Primera A o del exterior; y Paolo Impini confirmó que no seguirá, pero se desconoce el destino.

Los dirigentes del “pincha porteño” tienen acordada la continuidad de Rodrigo Melo; y está en buena senda la permanencia de González Metili, pero en este caso Argentinos Juniors tendrá la última palabra, porque lo pretende para disputar la Copa Libertadores.

Las posibles llegadas se comenzarán a evaluar después que se reúna la dirigencia con el entrenador pampeano. Inicialmente se analiza la llegada de un arquero porque Rodrigo Saracho se encuentra recién operado y Altamirano fue solicitado por Banfield; y el enganche Gabriel Arce mostró interés en regresar. (Fuente: Mundo Ascenso)

Comentarios

Comentarios