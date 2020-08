Dictamen para designar las autoridades de Pampetrol: El tiernismo resistió y se quedó con las manos vacías

Hoy se reunió la comisión de Peticiones y, en primer lugar, emitió dictámenes de los proyectos para designar como director suplente de la Sociedad Fiduciaria La Pampa Sapem a Héctor Fazzini y como síndico suplente a Hugo Vessoni. Y en segundo lugar, se sacaron despacho de los proyectos sobre las designaciones de Luis Campos, Julio Bargero, María de los Ángeles Roveda y Hugo Pérez como directores titulares de la empresa Pampetrol Sapem, de Juan Carlos García y Martín Matzkin como síndicos titulares, y Héctor Pérez como director suplente.

Se emitieron dictamen favorable por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto a cada uno de los pliegos. Comunidad Organizada fijó posición en el recinto en todas las oportunidades, mientras que la Unión Cívica Radical sólo se manifestó igual que Comunidad Organizada con las designaciones de Martín Matzkin y Héctor Pérez. Asimismo, el Frejupa junto con Propuesta Federal acompañaron en todos los casos.

Sociedad Fiduciaria La Pampa Sapem

Durante la primera reunión, con Fazzini y Vessoni presentes, la diputada Sandra Fonseca comenzó la exposición apuntando al primero: “¿Usted conoce la Ley Orgánica?”, le preguntó y siguió: “No estamos de acuerdo en la designación de usted. Observamos que ustedes vinieron acá sin un mandato que tiene que ver con el voto popular. Entonces yo les pregunto si conocen el resultado de las elecciones de mayo del 2019”.

Fazzini respondió: “Nosotros fuimos propuestos en el período anterior. Las propuestas fueron elegidas por bloques minoritarios. Usted era integrante de Partido Justicialista. Sé que están cuestionando cuáles son los bloques minoritarios. Los que tienen que elegir son los bloques minoritarios. Usted interpreta de una forma, pero es evidente que la mayoría y la Legislatura interpretan otra. Yo estoy convencido que le corresponde elegir a Propuesta Federal”.

A su vez, Fonseca insistió: “Entiendo los acuerdo políticos, no entiendo los acuerdos ilegales. Después del 10 de diciembre es otra la realidad. Acá se vulnera el voto popular. De nuevo le pregunto si conoce el resultado electoral del año pasado”.

Más adelante, la legisladora retomó: “Nosotros somos la segunda minoría de acuerdo al voto popular del año pasado, de modo que nos corresponde los lugares que ustedes quieren ocupar. No están respetando a las minorías”.

En respuesta, Vessoni preguntó: “¿Usted dice que yo estoy tratando de cometer un delito?”. Fonseca dijo: “Sí”, y Vessoni concluyó: “Yo no me estoy proponiendo, yo fui propuesto. Y yo sé cuáles son mis responsabilidades. No me voy a poner a debatir con usted sobre lo que está diciendo de las alianzas políticas. Si quiere me puede preguntar sobre el trabajo que realizaré como síndico”.

En ese momento tomó la palabra Martín Ardohain: “Este es el segundo período que el bloque tiene cuatro diputados. Me parece muy mal que acuse de esto a dos personas que fueron propuestas. Este es un derecho que estamos convencidos que nos corresponde y lo vamos a seguir defendiendo”, finalizó.

Pampetrol Sapem

Durante la reunión con las personas anteriormente nombradas para ocupar cargos en la empresa Pampetrol, Hugo Pérez comenzó la exposición: “Pampetrol se ha hecho una empresa sólida. Es una empresa operadora y ha crecido mucho en la producción. Siempre produciendo y cuidando el medio ambiente. En este contexto complicado, lo que se intenta es mantenerse firme”, dijo.

Además, diputados consultaron sobre las energías renovables, y María de los Ángeles Roveda contestó: “Estamos trabajando en el nuevo escenario pos-pandemia. Hay una transición energética. Pampetrol pretende transformar los recursos finitos en infinitos, para eso el gas natural es una de las fuentes de energías que será muy importante. El petróleo siempre tiene un horizonte. Y en esta nueva matriz energética hay que acomodarse”.

Con respecto a la función social que lleva adelante la empresa, Roveda dijo que “Pampetrol llega adonde el privado no puede llegar o no tiene ganas de llegar. Ahora sigue ampliándose”.

También, se les preguntó sobre la participación de la oposición dentro del directorio. “Nunca tuve un obstáculo en nada. Todo lo contrario. La oposición tiene que valorar esto y demostrarle a la ciudadanía que cuando la oposición participa, a esa empresa le va bien”, señaló Pérez.

Por otro lado, pidió la palabra la diputada Fonseca y cuestionó las designaciones: “¿Ustedes son conscientes que de acuerdo a la constitución van a caer en una violación a la ley de sociedades comerciales?”, preguntó, y Roveda dijo: “No estoy de acuerdo, porque el artículo habla de bloques y el Ejecutivo se apegó a la ley. No hay ninguna violación, hay un apego a la ley”.

Por su parte, Martín Matzkin manifestó: “Quiero dejar claro que no estamos cometiendo ninguna ilegalidad. Estamos cumpliendo con la normativa que es muy clara. No hay representatividad parlamentaria que no surja del voto popular, usted lo debería saber bien, diputada”.

Además, Ardohain expresó que le “preocupa que parezca que una sola diputada haya sido elegida por el voto popular. Tenemos que ser serios. Mi moción es que se saque dictamen”.

Por último, Héctor Pérez dio su opinión: “Me da la sensación que no hay mucha gente de acuerdo con usted, diputada, quizá tenga que ver otra línea de argumento. Soy feliz de integrar esto”.

Comentarios

Comentarios