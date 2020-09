Pampeana reveló que la AFI macrista le borraba archivos de su teléfono

«Que puedo decir de todo esto…Que no estaba loca…Que no miento…Y que siempre trate de hacer todo lo que pude para llegar a la verdad, esto no es nuevo para mí”, posteó la pampeana Anabella Aguirre. La diseñadora gráfica santarroseña era la esposa de Enrique Castillo, quien cumplía funciones de inteligencia en el ARA San Juan, y fue convocado 48 horas de la partida para integrar el trágico viaje.

“Desde 2018 que tengo el teléfono intervenido, que me borraban fotos y conversaciones. Cuando me di cuenta de esto comencé a manejarme con otro teléfono paralelo para seguir investigando y buscando información”, relató en su perfil en las redes sociales. Y recordó: “me decían… no seas paranoica, mira que te van a escuchar a vos… jajaja. Si señores a mí y a un monto más… The show must go on (el show debe continuar”, agrega el texto.

ESPIONAJE MACRISTA

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido.

En la presentación judicial, realizada este miércoles ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal Daniel Adler, se solicita la citación a indagatoria del exdirector general del organismo, Gustavo Arribas; de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y del ex presidente Macri, entre otros.

En el texto de la denuncia, Caamaño subrayó que las «tareas» ventiladas «no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado» sino que «sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.

En el mismo sentido, la funcionaria subrayó que, a la luz de las pruebas encontradas, se puede hablar «lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal».

El escrito agrega que «el material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento».

El material fue encontrado en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI y fueron analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa.

Según la presentación, los documentos que acreditan el espionaje «fueron hallados puntualmente en tres discos rígidos diferentes», que incluían 29 archivos digitales

