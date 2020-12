Curutchet les garantizó un inmueble y levantaron el acampe en la plaza céntrica de Castex

El joven Ángel Freites y su pareja levantaron, después de casi un mes, el acampe en la plaza General San Martín de Eduardo Castex, donde se habían instalado reclamando una vivienda porque no tenían donde concurrir. En realidad Freites tenía una vivienda en el barrio Evita, pero habría sido usurpada cuando se encontraba internado en un Instituto de Menores y cuando cumplió la mayoría de edad no tenía donde alojarse.

Freites y su pareja ayer levantaron la carpa, y provisoriamente se alojarán en un garage que prestó la seccional Eduardo Castex de Utelpa, hasta que el municipio termine de acondicionar un inmueble para que ocupen los jóvenes castenses.

“Estoy muy contento porque llegamos a un acuerdo con las autoridades y ahora también empezaré a trabajar, para demostrar que quiero hacer las cosas bien. Agradezco la oportunidad que me dieron, y ahora no me voy a meter en problemas”, dijo Freites en un video que envió a este diario digital.

La intendente Mónica Curutchet había anticipado en Radio DON 101.5 Mhz, que estos jóvenes “no debería estar acampandando en una plaza”, y aseguró que “nunca fue nuestro objetivo que él esté ahí”. “Siempre dije que me iba a ocupar del tema, y espero que en los próximos días tengamos una situación de esta problemática”, había anticipado la jefa comunal.

CASA USURPADA

Freites tiene las actas de tenencia de una vivienda en el Barrio Evita que suscribió su padre ya fallecido, con funcionarios del IPAV en el año 1993; y también una documentación del año 2001 cuando se «reconstruyó» este barrio por los daños que ocasionaron las históricas inundaciones que afectaron esta localidad.

Cuando el padre falleció en un accidente de tránsito, ningún familiar lo podía tener a su cargo, por lo cual fue trasladado a un Instituto de Menores, que sería el actualmente denominado Ipesa. Cuando cumplió la mayoría de edad y regresó a Eduardo Castex, la vivienda estaba ocupada por sus familiares. Y el joven se quedó sin vivienda. “Esa familia no la podemos sacar porque tiene hijos y un hijo tiene dificultades”, argumentaron autoridades municipales.

“La casa era de mi papá y en los papeles dice que el único heredero era yo, porque soy el más chico y siempre estuve con mi padre, y está firmado por mi padre, por (funcionarios a cargo) del IPAV. La (intendenta) Mónica (Curutchet) me dice que no la pueden sacar (a la familia que ocupa el inmueble) porque tiene hijos y tiene un hijo enfermo”, se quejó Freites.

Comentarios

Comentarios