Advertencia de castense que quedó con secuelas de la polio: «No debería haber cuestionamientos a la vacuna»

El secretario de Gobierno de Eduardo Castex, Luis Ordóñez, ayer analizó los cuestionamientos que se realizan a la vacuna Sputnik V por su procedencia de la Federación Rusa. Transmitió sorpresa porque «algunas personas» sostienen que la pandemia del coronavirus es una cuestión política. «Con la polio, me contaron familiares que no se cuestionaba de dónde venía la vacuna, porque lo que pretendían era parar este flagelo que dejó muchas víctimas», recordó el entrevistado en Radio DON 101.5 Mhz.

«A mí me hubiese gustado mucho que el tema de la polio hubiera sido realmente político, porque así me hubiera salvado de sufrir las consecuencias que me quedaron y la pérdida de algún familiar, por eso ahora cuando alguien me dice que esto es político, les respondo que me gustaría que en realidad fuera política para que no ocurriera lo que está pasando con la gente que se enferma», relató Ordóñez.

«Realmente nunca pensé que iba a atravesar otra pandemia», reconoció el actual funcionario político de la administración municipal. Y recordó que contrajo poliomielitis cuando tenía dos años. También otras dos primas, de las cuales una falleció. «Mirá, el comentario que tengo es que la vacuna existía, porque la vacuna Sabin revolucionó por el famoso terrón de azúcar la universalizó y tenía efectividad garantizada, pero apareció en 1962 y ya tenía dos años», recordó. «En 1960 se trataba de conseguir por los grupos farmacéuticos la vacuna Salk que era intramuscular y se aplicaba en Estados Unidos con muy buena aceptación, pero no había una distribución nacional o provincial», indicó el entrevistado.

«Mis familiares me comentaron que a mí me aplicaron una sola dosis, pero se tenían que aplicar dos o tres dosis; y la dosis que recibí evidentemente no me hizo ningún tipo de efecto», se lamentó Ordóñez, quien quedó con consecuencias motrices.

-¿Cómo podemos estar tan mal como sociedad que cuestionamos la procedencia de una vacuna que se investigó para frenar un virus?

-No debería estar ocurriendo esto. Se supone que toda investigación que se realiza para la fabricación de medicación para la gente, es con un fin beneficioso y no perjudicial. Nadie va a pretender hacer un perjuicio universal. El ser humano… mirá, vivo renegando con cosas más simples, porque tenemos posibilidades para evitar esto, como el famoso distanciamiento, lavaje y barbijo; y te puedo asegurar que hay gente que me dice que esto es político. Entonces si la gente razona de esta manera con el lavaje, el distanciamiento y el barbijo, podemos esperar cualquier razonamiento con cualquier otra prevención que hoy esté al alcance de la gente. Me parece que pasa por la formación, por la cultura, o no sé a qué atribuirle todos estos cuestionamientos.

-¿Puede ser la consecuencia de una puja geopolítica o de sectores políticamente antagónicos en nuestro país?

-Todo juega. Al principio había aplausos, canciones, poesías para la gente salud, porque eran unos héroes. Y ahora esos héroes que están desgastados por el paso del tiempo, piden solamente que les hagan caso, y sin embargo la gente no les hace caso. No es que este desanimado, es más vamos a seguir insistiendo. Pero, está costando mucho mantener a la gente con algunos protocolos básicos para que la curva no alcance niveles muy importantes.

-Las teorías conspirativas siempre son interesantes y le dan protagonismo al ciudadano. Incluso hoy algunos plantean que la tierra es plana.

-Nos está costando convencer a la gente que cuestiones tan sencillas como el distanciamiento, y hasta eso lo cuestionan. Y no entendés por qué lo cuestionan, porque lo estás protegiendo.

-¿Cuándo se hizo ese click que los médicos y enfermeros dejaron de ser héroes y ahora ni siquiera se escuchan sus consejos sanitarios?

-Creo que la gente está cansada después de 10 meses, pero si respetáramos las normas sanitarias, podrían estar en contacto con nuestros afectos sin tener estas consecuencias. Pero, llegar al extremo de hacer justamente lo contrario y poner en riesgo la salud de mucha gente, realmente no entiendo cómo ocurrió ese famoso click en que pasamos de estar encerrados asustados en nuestras casas a querer hacer eventos multitudinarios.

-¿Será realmente por la grieta política o el poco interés de informarse que tienen algunos sectores sociales que están enceguecidos por el odio?

-Analizando, en la época de la polio no sé si había grieta, pero ocurría también. A los bailes o a la pileta no dejaban ir a los chicos porque decían que contagiaban. En esa época no había grieta, pero había mucha desinformación. No sé si esto es parte de la grieta, me parece que está en nuestra genética.

