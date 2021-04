La Pampa recibió más vacunas Sputnik V: Inmunizarán a personas desde los 60 años con comorbilidades

El Ministerio de Salud de La Pampa comunicó que este viernes recibió 2400 dosis del componente uno de la vacuna Sputnik V.

Se retoma el plan estratégico trazado, actualizado (priorizando la primera dosis y postergando la segunda dosis), escalonado y progresivo. Las características con las que se continuara serán las siguientes:

a) Se finalizará con la vacunación del grupo comprendido entre 100 y 79 años de edad

b) Se amplía la vacunación al grupo de edad comprendido entre 78 y 60 años (en edad decreciente) priorizando las personas con las siguientes comorbilidades: obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad tumoral, inmunocomprometidos, enfermedades respiratorias y cardiovasculares severos.

Es importante aclarar que se otorgan turnos hasta agotar stock y se retoma inmediatamente al recibir mayor número de dosis .

Se recuerda que los turnos serán asignados por el sistema informático, para esto deberán estar inscriptos en la página vacunate.lapampa.gob.ar

Las personas a vacunar se priorizan por grupo de riesgo según cantidad de vacunas recibidas, no por fecha de inscripción en la página. “Se solicita a la población no concurrir a los centros de vacunación, hasta no ser notificados por el sistema”, destacaron.

