Wado De Pedro le propuso a Cambiemos postergar las elecciones a septiembre y noviembre

El ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro le propuso a los jefes de Cambiemos en Diputados posponer un mes las elecciones primarias y las generales, para que se lleven a cabo el 12 de septiembre y el 14 de noviembre.

Lo planteó en una reunión realizada en el salón de Honor de la Cámara baja, coordinada por Sergio Massa y con la presencia de Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), a quienes este viernes la acercará en un borrador de proyecto de ley.

«Vamos a tratar nuestras dudas a la mesa de Juntos por el Cambio para dar una respuesta», anticipó Negri. La mesa la integran los presidentes de los partidos y los líderes, entre ellos Mauricio Macri.

Wado explicó que además de la segunda ola de infectados con Covid 19, agosto es un mes «donde hay muchas enfermedades respiratorias y existe un nivel de muertos tradicionalmente. Por eso sería óptimo discutir el corrimiento un mes», confirmó después de finalizada la reunión, en una breve conferencia de prensa brindada en el salón de pasos perdidos.

La propuesta había sido adelantada en una reunión en la Casa Rosada entre el ministro, Massa, Ritondo e intendentes del Frente de Todos y el PRO en la provincia de Buenos Aires, donde las elecciones son simultáneas a las nacionales y el Gobierno quiere además que también corran las fechas. Es por eso que busca un acuerdo con Cambiemos, que domina el Senado de la Legislatura provincial y tiene capacidad de frenar cualquier ley.

«El compromiso es comenzar un diálogo del proceso electoral en pandemia», garantizó De Pedro y sostuvo que con las fechas propuestas se podrá «seguir vacunando y ganar un mes». Aclaró que el proyecto de ley para suspender las primarias por este año, presentado por diputados cercanos a los gobernadores, «no estuvo en discusión».

El ministro descartó sumar al debate otras demandas de Cambiemos, como la implementación de la boleta única papel o el retorno de la votación postal de los argentinos en el exterior, que además aseguró que de ningún modo retornará. «Los extranjeros pueden votar en cómo fue siempre. En las elecciones de Estados Unidos, el voto por correo es el que más denuncia de fraude tuvo», se justificó.

El mecanismo de votación formará parte de un debate amplio sobre el sistema electoral para 2023. Wado sí se comprometió a vacunar a los mayores de 60 años que participan del proceso electoral, luego de la amenaza de la jueza María Servini de Cubría después de contraer Covid.

Massa, que llegó junto a las diputadas Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, anticipó una nueva reunión con jefes de los otros bloques opositores, pero además prometió la creación de una mesa de seguimiento sobre las políticas para combatir el coronavirus, uno de los primeros pedidos de Negri, Ritondo y López.

«Para Juntos por el Cambio las reglas electorales en tiempos electorales, merece cuidado y lo queremos respetar. El ministro se comprometió a que el sistema de primarias está vigente y no se va a cambiar», celebró Negri y contó que las fechas elegidas tienen relación con los tiempos judiciales.

«Planteamos que no pueden repetirse los errores de la segunda: la falta de información, transparencia y participación», sostuvo el cordobés y sugirió que la mesa de seguimiento no sea sólo parlamentaria sino «más grande e interdisciplinaria. Que más allá que bajemos la letalidad o no, el virus vino para quedarse un tiempo más prolongado».

Ritondo recordó que además de la boleta papel y el voto postal a los residentes en el exterior («No todos tienen el consulado a la vuelta de la casa», se quejó), reclamó que las fuerzas de seguridad tengan derecho a votar anotándose en el padrón.

López sostuvo que el momento de cambiar las fechas «es ahora», porque deben convocarse 90 días antes. Según el cronograma de la Cámara Electoral, el 10 de mayo el presidente tendría que llamar a las primarias si se sostiene la fecha. El Gobierno las quiere modificar.

