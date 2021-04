REPRO II: aumentan la ayuda para los sectores de gastronomía, hotelería y turismo

“Para los sectores críticos: gastronomía en sentido amplio, hotelería y turismo que que se verán afectados por las nuevas restricciones vamos a cambiar algunas de las condiciones y restricciones del Repro II”, dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni al término de la reunión de gabinete económico en la Casa Rosada. El Gobierno Nacional no tiene pensado volver a otorgar ayudas como lo fueron en su momento el IFE o el ATP a pesar de las nuevas restricciones.

La modificación –de orden técnica- consistirá en que se modificará el parámetro de comparación para otorgar el REPRO. Para otorgar los REPRO a una empresa se compara la facturación compara con el mismo mes del año anterior”.

Dado que en marzo del 2020 ya estaban vigentes las restricciones se decidió “comparar con marzo del 2019, actualizaremos la facturación de ese año y vamos asistir a todo aquel que haya tenido una pérdida mayor al 20% de su facturación real”, explicó el ministro.

También se aumentará el monto para estos sectores: “Hoy el beneficio está a 12.000 por trabajador y lo vamos a llevar a $18.000 por trabajador, es decir un 50% más”, afirmó Moroni.

Para hacerse de este beneficio las empresas deberán inscribirse en la página de la cartera laboral a partir del 20/22 de este mes y el beneficio se abonaría en mayo.

Respecto a los trabajadores informales o monotributistas para el Gobierno “aún no sabemos cuál van a ser el nivel de afectación y no estamos tan seguros de que la caída en el sector más o menos informal vaya a ser importante”. Asimismo, indicó que se cuentan con diferentes herramientas como: AUH, Tarjeta Alimentar Plan Potenciar y Desarrollo, “que están funcionando muy bien y que están atendiendo a esa población en particular. Así, que hoy no vemos un problema”, afirmó Moroni.

Al respecto, indicó el funcionario que a través del Plan Potenciar Trabajo se asiste a 1 millón de personas. De todas maneras, el funcionario no descartó que “Si llega a ver a una afectación veremos que herramienta es la aplicable”.

Actualmente, según dijo Moroni están siendo asistidos por el Estado a través del REPRO unos 45 mil trabajadores en el sector gastronómico y estima que la demanda en ese sector “va a crecer”.

Tal como anticipó Ámbito el Gobierno nacional no tiene en mente volver a otorgar ayudas como lo fueron en su momento el IFE o el ATP a pesar de las nuevas restricciones, pero si la ampliación de ayudas a empresas.

Justamente se decidió aplicar restricciones nocturnas para no afectar la actividad económica. Insisten en señalar desde la Casa Rosada, que estas medidas “no son como las de marzo del año pasado”, aseveran.

Por otra parte, en más de una oportunidad el ministro de Economía, Martín Guzmán afirmó que no se volvería a instaurar este tipo de ayudas y cabe recordar que no están contemplados fondos especiales en el presupuesto nacional para atender una segunda ola del Covid (aunque siempre existe el mecanismo de reasignar partidas presupuestarias).

Justamente por indicación de la cartera económica ya desde el último trimestre del año el gobierno optó por reemplazar los ATP por el programa instrumentado por la cartera laboral -los REPRO – que también significan el pago de una parte del salario de los trabajadores aunque la asignación de esta ayuda tiene un control más exhaustivo que el implementado con los ATP.

De hecho hoy, según informa la cartera laboral, son numerosos sectores de la economía que están siendo asistidos por los REPRO como, por ejemplo, el sector cultural como actividades vinculadas al turismo (hoteles y restaurantes) reciben ayuda del gobierno.

A febrero unas 9.925 empresas recibieron REPRO abarcando a más de 300 mil trabajadores. De acuerdo a la información suministrada por la cartera laboral, a febrero el sector de alojamiento y servicios de comida unas 2.713 empresas recibieron esta asistencia y en el rubro comercio unas 990 empresas vinculadas al comercio.

En general las empresas con hasta 5 puestos de trabajo son las mayores beneficiarias por los REPRO con 3.480, le siguen entre 11 y 50 puestos 3.357 y 6 y 10 puestos 1876.

La apuesta oficial es mantener el nivel de actividad económica que “viene muy bien”, señala la fuente. Es más, el FMI revisó su pronóstico elevando el crecimiento del PIB al 5,8% en tanto para el ministro de Economía, Martín Guzmán podría llegar a cerrar el año con un 7%.

