Castex adhirió a las nuevas restricciones: Comercios no esenciales pueden trabajar con delivery

La municipalidad de Eduardo Castex adhirió al decreto del gobierno de La Pampa, que establece nuevas medidas sanitarias en todo el territorio. El anuncio fue realizado por el gobernador Sergio Ziliotto en una conferencia de prensa, y refrendado por decreto gubernamental. Las nuevas restricciones se extenderán desde este sábado hasta el domingo 30 inclusive. “Es momento de cuidarnos y respetar mucho más los protocolos”, destacaron desde la comuna castense.

La comuna castense anoche difundió la adhesión a las medidas anunciadas por el gobernador Sergio Ziliotto, y detalló las actividades habilitadas y como funcionarán en ese breve lapso de tiempo, que incluye solamente tres días hábiles, teniendo en cuenta los el feriado puente y el feria nacional del 25 de mayo.

RESTRICCIONES Y HABILITACIONES

-Circulación restringida de 18 a 6 horas.

-Actividades económicas habilitadas:

-Gastronómicos hasta las 22 horas con servicio de delivery.

-Comercios de alimentos e higiene personal.

-Farmacias las 24 horas (de 18 a 6 horas atención con servicio de delivery)

-Estaciones de servicios (solo venta de combustibles) las 24 horas

-Bancos con turnos previos

-Tareas de emergencias de servicio básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, internet, servicios generales)

-Comercios no esenciales (pinturerías, tiendas, zapaterías, jugueterías, etc) con servicio de venta on line y delivery de 6 a 18 horas

-Transporte publico exclusivamente para personal esencial.

-Transporte de mercadería y combustibles.

-Producción agropecuaria, de alimentos, bebidas, medicamentos e insumos sanitarios.

-Permiso de circulación para actividades esenciales en la página www.certificadocirculacion.lapampa.gob.ar

