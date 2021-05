Propuestas online «Desde Tu Casa» para jóvenes pampeanos

La Dirección General de Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, lanza una serie de propuestas juveniles para llevarse a cabo “Desde Tu Casa”, en el actual marco de confinamiento por la situación sanitaria nacional.

Las iniciativas, que se llevarán a cabo en el Instagram y el Discord del Programa de la Dirección “Jóvenes En Línea”, están destinadas a jóvenes pampeanos de entre 14 y 35 años y otorgarán premios entre los participantes a cada actividad, de acuerdo a su modalidad. Los presentes juveniles serán juegos de mesa, libros, parlantes y auriculares bluetooth, gorras, remeras, relojes inteligentes, elementos de camping, sets materos, botellas y jarros térmicos, entre otros.

Plataforma: Instagram “Jóvenes En Linea” www.instagram.com/jovenesenlinealp – Discord “Jóvenes En Línea” linktr.ee/jovenesenlinealp

Sábado 22 – Hacé ejercicio en tu casa

CRONOGRAMA :

Trivia diaria nº 1 – Lanzamiento Concurso de Tik Tok, de Memes y de Dibujo (hasta el miércoles 26)

23 horas en adelante Juntada Virtual

Domingo 23 de mayo – Trivia diaria nº 2

Tik Tok Challenge nº 1

Lanzamiento Concurso de Freestyle, por jurado (hasta el viernes 28) – Tarde: Desafío Pampeanidad

23 horas: Torneo de Among Us / juegos recreativos, Gartic Phone, etc.

Lunes 24 de mayo – Hacé ejercicio en tu casa!

Desafío Talento nº 1

Desafío visual – 18 horas: Proyección de documental “Covid-19 DESDE ADENTRO La Pampa” y espacio de debate

23 horas: Torneo de Among Us / juegos recreativos, Gartic Phone, etc.

Martes 25 – Desafío Talento nº 2

Trivia diaria nº 3 – Tarde: Desafío Pampeanidad

19 horas: “Encuentro Virtual entre juventudes de distintas provincias”

Miércoles 26 – Hacé ejercicio en tu casa!

Tik Tok Challenge nº 2

Tarde: Desafío Pampeanidad

19 horas: Charla sobre alimentación saludable

Jueves 27 – Desafío Talento nº 3

Trivia diaria nº 4 – Tarde: Desafío Pampeanidad

19 horas: Charla juvenil sobre animé y culturas japonesa y koreana

Viernes 28 de mayo – Hacé ejercicio en tu casa

Trivia diaria nº 5 – Tarde: Desafío Pampeanidad

23 horas: Torneo de Among Us / juegos recreativos, Gartic Phone, etc.

Sábado 29 de mayo – Trivia diaria nº 6

Desafío Talento nº 4

Anuncio Ganadores de Freestyle – 23 horas: Campamento Virtual Juvenil

Domingo 30 – Hace ejercicio en tu casa

Tik Tok Challenge nº 3 Tarde – Desafío Pampeanidad

Los links de inscripción a cada actividad y el código de acceso a Discord, se encuentran en el link linktr.ee/jovenesenlinealp y en las cuentas de Instagram @jovenesenlinealp y @subsecretaria_dejuventud_lp , además de estar disponibles en la web del Ministerio de Desarrollo Social www.mds.lapampa.gob.ar .

