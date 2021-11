Innovador proyecto de pampeana para promocionar el turismo fue premiado por el CFI

Un grupo de jóvenes pampeanos participó de la Semana de Integración del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, que organizó el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y culminó –el viernes- con una visita a la Casa Rosada y al Congreso de la Nación. El objetivo de la capacitación del CFI es brindar a los jóvenes profesionales herramientas modernas de gestión para trabajar colaborativamente en la generación de proyectos innovadores.

Las pampeanas Florencia Srur y Julieta Allara obtuvieron el Primer Premio en el concurso de Proyectos de Integración, y la joven Camila Kronemberger recibió el segundo premio con un proyecto innovador vinculado a la promoción turística.

“Nuestro proyecto propone aplicar realidad inmersiva -tanto realidad virtual como realidad aumentada- a lugares turísticos y a proyectos turísticos. Por ejemplo, si tenemos un vino de La Pampa, de Gobernador Duval, se coloca en la etiqueta un código QR con el cual, simplemente con la cámara del celular y sin necesidad de una App, se puede ver la bodega o cómo es el proceso de elaboración de ese vino”, explicó Kronemberger.

La joven pampeana trabajó junto a tres chicas de San Juan y una de Chaco. “En el trabajo yo lo apliqué a mi localidad Perú, en conjunto con Hucal, en el que hicimos un video 360° con toda la historia ferroviaria, ya que ambos sitios se crearon a partir de la llegada del ferrocarril y tienen una historia ferroviaria muy rica”, añadió la estudiante de Derecho de la UNLPam.

La realidad virtual inmersiva consiste en la representación de escenas o imágenes generadas por un programa informático que, a pesar de ser un entorno artificial simulado, brinda una sensación de realidad.

DELEGACIÓN PAMPEANA

A lo largo de la semana los futuros líderes participaron de charlas, dinámicas grupales, presentaciones de proyectos innovadores y vistitas a entidades públicas y empresas como Tandanor, AySa, Toyota, Arsat y la Central Nuclear Atucha.

En total fueron 22 los jóvenes pampeanos que completaron el programa, que comenzó el pasado 30 de junio y combinó clases virtuales, presenciales y actividades de integración.

Tobías Larregui, abogado especialista en Derecho Tributario, destacó la organización del curso y las temáticas que vieron a lo largo del semestre. “El programa del CFI me interesó mucho porque se centra más que nada en el federalismo y el desarrollo de nuestro país. Pero también es muy interesante desde los contenidos, porque es un programa interdisciplinario en el que se abordan cuestiones económicas, de derecho ambiental, energías renovables, que claramente son materias que están en boga no solo en el país sino en el mundo. Creo que esta propuesta del CFI está a la vanguardia de lo que quiere el mundo”, explicó.

En la misma línea, el piquense Lisandro Patek hizo hincapié en el sentido federal impreso en cada una de las actividades propuestas por el CFI.

“Las recorridas de la Semana de Integración tiene una mirada muy federal. No todos los que somos del interior tenemos la posibilidad de viajar a Buenos Aires y tener este tipo de experiencias. Conocer cada uno de esos espacios, desde todas las miradas, desde el desarrollo económico, productivo, lo político-público”, detalló.

“La propuesta del CFI estuvo muy bien diseñada. Y eso te deja una gran cantidad de enseñanzas y herramientas para implementar a nivel local en nuestros municipios”, aseguró, quien se desempeña como director de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de General Pico.

Por su parte, Karla Comoglio, abogada oriunda de Intendente Alvear, rescató que el programa del CFI le permitió descubrir el nivel de desarrollo productivo de La Pampa.

“Lo que más me gustó del programa fue poder conocer muchas cosas que se hacen en La Pampa, que quizás uno las conoce pero no logra dimensionar o no se imagina que eso pasa en nuestra provincia. Las experiencias de desarrollo local que vimos cuando fuimos al Parque Industrial y en las distintas clases magistrales realmente sorprenden”, dijo Comoglio.

La entrevistada destacó el “intercambio de conocimiento y experiencias con jóvenes de otras provincias durante la Semana de Integración”.

