Florencia Peña se une a una página de contenido para adultos

La actriz confirmó que tendrá su propio perfil en la plataforma Divas Play, un canal uruguayo con contenido para adultos, donde compartirá fotos y videos exclusivos que otras redes sociales no la dejan compartir porque son censurados.

La actriz y conductora reveló en su cuenta de Instagram que «tanto insistieron que les hice caso» cuando anunció que estará en el sitio XXX. «Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos en @divasplayok (www.divasplay.com/@flor_de_p)», agregó.

«Quería contarles que a partir de hoy van a poder encontrarme también en Divas Play. Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permite subir el Instagram y los quería invitar que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad. Espero que ustedes también lo hagan como quieran, dónde quieran y con quién quieran», dijo en un breve video publicado en Instagram. Y añadió: «Como me parece interesante ser inspiración, los espero en Divas Play».

Luego volvió a publicar otras fotos con el siguiente mensaje: «Si hay foto, hay video», expresó con el enlace a su flamante perfil en la plataforma erótica.

Según informaron medios uruguayos, Florencia Peña arregló para convertirse en la cara de esta nueva plataforma con contenido para adultos y publicar material para los usuarios del sitio varias veces a la semana.

Divas Play es una plataforma de contenido erótico de proyección internacional que surge a partir del canal uruguayo Divas TV.

