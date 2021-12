Torneo Regional Amateur 2021: Racing Club fue goleado y Costa Brava ganó

All Boys de Santa Rosa goleó 5 a 1 a Racing Club de Eduardo Castex, por la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur 2021/2022. El partido se jugó en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa. Costa Brava ganó en Intendente Alvear. A los punteros, en la próxima fecha, les alcanzará con un empate para avanzar a la siguiente fase del certamen.

Los goles del equipo alboyense fueron convertidos por Martín Roldan, Emanuel Martini, Cristian Canhue, Gerónimo Gutiérrez y Jeremías Lucero, mientras que Isaías Similán descontó para los castenses.

Los albos con este resultado prácticamente quedaron eliminados en la competencia nacional, donde en los últimos cuatro partidos solamente sumó dos unidades de los 12 puntos en juego.

TRIUNFO COSTERO

Costa Brava le ganó 2 a 1 a Alvear FC en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear. Facundo Montero y Jonatan Morán marcaron para los piquenses, y Emanuel Morete descontó para los locales.

Los dos equipos terminaron con 10 jugadores, por las expulsiones de Santiago Autieri (A) y Lautaro Ibarra (CB).

POSICIONES: 1) All Boys y Costa Brava, 8 puntos; 3) Alvear FC y Racing Club, 5.

PRÓXIMA FECHA: Alvear FC vs All Boys; Costa Brava vs Racing Club.

