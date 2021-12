Universitarios cerraron aumento del 50 %: UNLPam pagará una suma fija de $ 4.500

El gobierno nacional cerró un acuerdo paritario con los gremios docentes y no docentes universitarios con un porcentaje del 50% para todo 2021, por encima de la inflación que fue del 41%, más bonos. Además en la UNLPam se otorgará una suma fija de 4.500 pesos por persona en diciembre.

En la mesa estuvo el secretario de Políticas Universitarias, el pampeano Oscar Alpa, que aseguró: «Sabemos del compromiso y del esfuerzo de cada una y cada uno de los trabajadores del sistema universitario, esta revisión paritaria da cuenta de nuestra preocupación por recomponer los salarios».

Tras la reunión, se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para las y los docentes y no docentes universitarios, el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021, completando un 50% para el período enero-diciembre de este año. Además, se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2500 para los docentes, a cobrarse junto con el medio aguinaldo, el cual será adelantado para antes del 24 de diciembre. Ello se suma al bono por conectividad de $2000 a partir de octubre de este año.

En tanto, para el sector nodocente el pasado 9 de diciembre se acordó un incremento salarial del 3% adicionales en el mes de febrero y una suma fija de $3000 por única vez.

En tanto, en la UNLPam, se informó, como complemento a los acuerdos nacionales suscriptos, se otorgará una suma fija de $4.500 por persona -con excepción de autoridades-, con el salario del mes de diciembre, como reconocimiento complementario de gastos de conectividad por el año 2021.

Alpa encabezó la nueva mesa paritaria junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, que reunió a las y los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

