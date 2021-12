Hoy está cumpliendo 74 años, Kali Carabajal

23 de Diciembre de 1947 – Nace Carlos Roberto «Kali» Carabajal, en la Ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Cantor, compositor.

Fundador de Los Carabajal en 1967.

Es el padre de Walter Carabajal, también músico y cantor.

Obras: Amor ciego (con Walter Carabajal – Canción del amor eterno (con Mario A. Quiroga) – Cuidemos de nuestros niños (con Mario Álvarez Quiroga) – Entre la infancia y el hombre (con Felipe Rojas) – Hoy como ayer (con Juan C. Carabajal) – La sembradora (con Juan C. Chazarreta) – Lagrimas de amor (con Walter Carabajal) – Mariposa multicolor – Me basta con eso (con Juan C. Carabajal) – No despiertes aun.

