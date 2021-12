Torneo Provincial 2022: Unión de Bernasconi no jugará y ya hay interesados en la plaza

Unión Deportiva Bernasconi decidió que no jugará el venidero Torneo Provincial de Fútbol 2022, al cual había clasificado al adjudicarse el Torneo Clausura de la Zona Sur de la Liga Cultural.

Ante esta decisión, Independiente de Jacinto Arauz quedó en condiciones de ocupar esa plaza, ya que quedó eliminado en el repechaje ante Guardia del Monte de Toay. El restante que quedó sin chances fue Argentino Juniors de Darregueira que ya cedió varios jugadores para el máximo torneo provincial, por lo que se deduce que no iría por esa oportunidad, publicó el diario La Arena.

Un alto dirigente de «La Verde» comentó que a través de una empresa dedicada a la electrónica, Unión proyecta iluminar el estadio «Carlos Javier Mac Allister» y hará la remodelación de los baños de la cancha y la finalización de los vestuarios.

«Si jugamos el Torneo Provincial no podemos hacer nada de lo que tenemos planeado para la cancha. Por ahí si le ganábamos a All Boys lo pensábamos un poco más y lo jugábamos, pero eso no ocurrió», dijo el directivo.

INTERESADO

Por su parte, Independiente de Jacinto Arauz está interesado en ocupar la plaza que deja Bernasconi. Extraoficialmente, un allegado a la institución «burguesa» confesó «no haber discutido el tema porque aún no estaba la confirmación oficial de la deserción de Bernasconi».

En tanto que reconoció que «falta poco tiempo para el inicio y no es fácil decir que si ya que se necesita una cantidad de cosas, además de jugadores, para afrontar un certamen».

De todas maneras, conociendo la simpatía de esta comunidad futbolera por el Torneo Provincial, no se descarta que hará todo lo posible por poder participar.

REFUERZOS

Mientras tanto, los dos equipos de Guatraché siguen con sus preparativos para afrontar el campeonato que comenzará el 30 de enero. El que es una incógnita es Pampero que, según versiones, ya tendría apalabrado a varios jugadores. Pero desde la dirigencia de la institución solo confirmaron dos incorporaciones: Nicolas Kiroff de Río Colorado y el arquero Nicolás Palazzani que se inició en la institución y que actualmente se desempeña en Huracán de Ingeniero White.

Por su parte en Huracán, se produjeron las bajas de Diego Reina, Matías Roth y Adrián Senger. En tanto que confirmó la continuación de Rodríguez, Roque, Carrasco, Díaz, Wener, Stork, Schneider, Leohnardt, Lendres, Raiteri, Blint y Husmann.

Al Globo de Guatraché, que clasificó como el equipo que más puntos sumó detrás de los ganadores del Apertura y Clausura, confirmó que llegarían Acosta, Morettini y Zurita proveniente de Argentino Juniors de Darregueira, mientras que Ghel, Ardohain, Wilberger e Iglesias también se sumarán al club de cara al Torneo Provincial que comenzará el próximo 30 de enero.

