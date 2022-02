Torneo Provincial 2022: Racing de Castex, Costa Brava, Mac Allister y Alvear FC con puntaje ideal

Racing Club de Eduardo Castex, Costa Brava de General Pico, Deportivo Mac Allister y Alvear FBC son los líderes, disputadas dos fechas, del Torneo Provincial 2022. Los cuatro equipos tienen «puntaje ideal». RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

-ZONA A: Lidera Racing Club

Por la zona A, All Boys derrotó 3-2 a Huracán de Guatraché, con goles de Brian Alvarez, Pedro Ferranti y Cristian Canhué para el ganador, mientras que Lautaro Díaz -de penal- y Federico Wilberger descontaron para el globo sureño.

En esta zona, el líder es Racing Club de Eduardo Castex que derrotó 3 a 2 a Estudiantil, en el clásico castense. Juan Leguizamón -de penal-, Ramiro Fredes e Isaías Similán fueron sus goleadores albos, y Gonzalo Arriola y Facundo Elorga convirtieron para los tricolores. El equipo bohemio terminó con con ocho jugadores por las expulsiones de Fernando Perujo, Elorga y Brian Campos, y también se fue antes a los camarines el entrenador Ignacio Archeri. El partido se finalizó cuando restaban cinco minutos, porque los simpatizantes tricolores arrojaron proyectiles.

POSICIONES: Racing Club de Eduardo Castex, 6 puntos; All Boys, 4; Estudiantil, 1 y Huracán, 0.

PRÓXIMA FECHA: Huracán vs Estudiantil y Racing Club vs All Boys de Santa Rosa.

-ZONA B: Costa Brava en la cima

Costa Brava superó 2 a 0 a Matienzo en Ingeniero Luiggi, con anotaciones de Alfio Lorenzo y Augusto Bastida.

Y en Villa Alonso, General Belgrano y Deportivo Alpachiri empataron sin goles.

POSICIONES: Costa Brava, 6 puntos; Deportivo Alpachiri, 4; General Belgrano, 1 y Matienzo, 0.

PRÓXIMA FECHA: Matienzo vs General Belgrano y Deportivo Alpachiri vs Costa Brava.

-ZONA C: Deportivo Mac Allister con puntaje ideal

Mac Allister derrotó 2-0 a Pampero de Guatraché con goles de Leonel Morales y Mauricio Pardo, y en el equipo santarroseño fue expulsado Javier de Olivera.

En Trenel, All Boys goleó 4 a 1 a Ferro Carril Oeste de General Pico, con goles de Esteban Camerlinckx –en dos ocasiones- Emmanuel Hermida y José Espada para los ganadores, y Santiago Auteri descontó para los piquenses.

POSICIONES: Deportivo Mac Allister, 6 puntos; All Boys de Trenel, 4; Pampero, 1 y Ferro de General Pico, 0.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Mac Allister vs All Boys de Trenel y Ferro de General Pico vs Pampero.

-ZONA D: Alvear FC sumó otra victoria

Atlético Santa Rosa le ganó 2 a 0 a Guardia del Monte, con goles de Elías Saavedra y Michel Miranda (16m ST). En este partido hubo tres expulsados: Axel García en los santarroseños y Santiago Patiño y Joaquín Arroyat en los toayenses.

El puntero Alvear FC goleó 3 a 0 a Deportivo Argentino de Quemú Quemú, con anotaciones de Emmanuel Morete, Miguel Rosón y Agustín Toselli.

POSICIONES: Alvear FC, 6 puntos; Atlético Santa Rosa, y Guardia del Monte, 3; y Deportivo Argentino, 0.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Argentino vs Atlético Santa Rosa y Guardia del Monte vs Alvear FC.

