Eduardo Domínguez renunció como entrenador de Independiente

Eduardo Domínguez renunció a su cargo como director técnico de Independiente, tras reunirse con directivos de la entidad de Avellaneda en el predio que el club posee en la localidad bonaerense de Villa Domínico.

«Es un momento difícil para mí y los jugadores. Agradezco al club que me abrió las puertas, que me hizo sentir cómodo. Y agradecer a «Rolfi» (Daniel Montenegro) por la confianza y que haya puesto los ojos en mi», dijo Domínguez en una improvisada rueda de prensa al finalizar el encuentro con los dirigentes.

«No nos alcanzó. Generamos una expectativa grande, pero no lo pudimos devolver. Sé que hay que dar vuelta la página. Deseo todos los éxitos para el club, me trataron de maravillas, soy consciente de lo que di y no hice, pero di todo», indicó.

En entrenador, que presentó su renuncia de forma «indeclinable», se despedirá este martes del plantel. En el partido del sábado próximo por la octava fecha de la Liga Profesional -como local contra Rosario Central- el técnico interino del equipo será Claudio Graf, quien actualmente dirige la reserva.

Domínguez deja el cargo de DT en el club de Avellaneda tras la derrota del pasado domingo en el clásico ante Racing por 1 a 0, en el Cilindro de Avellaneda.

Tras esa derrota, el «Rojo» quedó la 22da. posición en la Liga Profesional, con solo 7 puntos, tres derrotas seguidas y solo un 33 por ciento de eficacia.

Hasta ahora Domínguez, campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón de Santa Fe, acumuló en seis meses al frente de Independiente 29 cotejos entre la Copa de la Liga, Copa Sudamericana, Copa Argentina y Liga Profesional, con 10 triunfos, 19 derrotas y 9 empates.

Comentarios

Comentarios