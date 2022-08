La CSJ y el incumplimiento de Mendoza: “Es una vergüenza institucional que perjudica a La Pampa”

El senador nacional Daniel Bensusán manifestó hoy su apoyo a la estrategia del gobierno provincial de pedir nueva audiencia con la Corte Suprema de Justicia, para que haga cumplir el fallo que emitiera el cuerpo en 2020, indicando el caudal mínimo de agua que debía entregar el gobierno de Mendoza a la provincia de La Pampa. “Es una vergüenza institucional, que perjudica al pueblo pampeano”, sentenció.

“Ya hace dos años de ese fallo y no se produjo ningún cambio. Parece un chiste de mal gusto, pero llegamos al extremo de que haya que pedirle a la Corte Suprema de Justicia que haga cumplir lo que ella misma resolvió”, comentó el legislador.

“La causa del reclamo por el Atuel, en La Pampa, no tiene brechas partidarias. Une a todas y todos los pampeanos, sin importar edades, oficios ni ideologías. Eso está a la vista. La Pampa es una y eso debe prevalecer. Solo hay que ver la continuidad del reclamo y de las estrategias del estado para que nunca decaiga esta lucha”. Continuó.

75 AÑOS

Bensusán resaltó que “no hablamos de un capricho, sino de la posibilidad de desarrollar una zona importante de la provincia, que desde hace décadas está privada de algo tan fundamental como el agua».

«Hoy se cumplieron 75 años del telegrama de don Ángel Garay, reclamando por el daño que se estaba produciendo. La magnitud de la problemática es grande, porque hablamos de privar a pampeanas y pampeanos de algo tan fundamental como el derecho al agua, y a eso debemos agregar el desastre ambiental que provoca esta carencia”, recordó.

CASO EMBLEMÁTICO

Más adelante agregó que “cuando hablamos de fortalecer a las instituciones de la democracia nos referimos a casos emblemáticos como este. No puede ser que el máximo órgano judicial que tiene nuestro país resuelva algo y pasen dos años sin que haga efectivo. Si eso pasa con las provincias, no quiero ni pensar lo que le puede suceder a un ciudadano común. Corremos el riesgo de que este tipo de problemáticas se repitan cada vez más, en una CSJ que se ve superada por las causas que debe atender, trayendo esta realidad como resultado que ya no se cumpla lo que decide”.

“Es correcta la medida que indicó el gobernador Sergio Ziliotto, ante el incumplimiento de lo resuelto por la Corte, y el silencio respecto al recurso elevado el pasado 16 de marzo, la CSJ tiene la obligación de atender, en audiencia, para poner un punto final al tema”, concluyó.

Comentarios

Comentarios