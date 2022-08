La serie de Pérez Roldán, el extenista argentino que relata el calvario al que lo sometió su padre

La serie «Guillermo Pérez Roldán, Confidencial» reconstruye la dramática historia del exdeportista argentino, quien presentará una denuncia ante la Justicia para que se investiguen los hechos de violencia que sufrió. Son tres capítulos de media hora, que estarán disponibles a partir del 24 de agosto.

Hace dos años Guillermo Pérez Roldán rompió el silencio con una revelación de alto impacto: por primera vez contó públicamente que su padre lo sometió a violencia física, psicológica y económica durante toda su carrera.

Ahora el extenista argentino, que llegó a estar 13° en el ránking mundial en 1988, profundiza el relato del calvario que sufrió en una nueva serie documental de Bourke Production Company que se estrenará este miércoles 24 en la plataforma Star+.

En coincidencia con este lanzamiento, el exdeportista viajará a la Argentina en los próximos días para radicar una denuncia penal contra su padre, Raúl Pérez Roldán, con el objetivo de que la Justicia investigue los hechos que él detalla en el documental.

TRES CAPÍTULOS

«Guillermo Pérez Roldán: Confidencial» es un producto del sello National Geographic Original Productions. Está compuesto por tres capítulos -de media hora cada uno- que describen cronológicamente cómo se desarrollaron los episodios que marcaron a fuego la vida de una de las mayores promesas del tenis argentino de los 80, desde los inicios de su carrera como jugador infantil hasta su prematuro retiro.

En primera persona, «Rocky» –como lo apodaban en su época de esplendor- narra en forma pormenorizada situaciones en las que fue golpeado severamente por su padre, antes y después de las competencias. Los ataques se dieron incluso en ámbitos públicos y de gran concurrencia, como el mítico Buenos Aires Lawn Tenis, tras el recordado partido contra John McEnroe por la Copa Davis de 1988 que se definió en cinco sets.

En uno de los momentos más dramáticos de la serie, Guillermo revela que a los 18 años tuvo un intento de suicidio, empujado por la situación de extrema violencia física y psicológica que estaba viviendo. Además detalla cómo fue el episodio –en el que estuvo involucrado su padre- que le provocó la lesión por la que debió abandonar el tenis profesional y también, su sorpresa al enterarse siendo adulto que desde chico padece una enfermedad ocultada por sus padres.

El extenista explica que su propia paternidad fue el disparador que lo impulsó a contar los padecimientos a los que lo sometió su padre, en su enfermiza obsesión porque llegara a ser el número uno. «Tengo tres hijos y ahora voy por el cuarto. No me entra en la cabeza cómo se puede pasar por situaciones semejantes. Hay miedos que siempre están con vos y que en algún momento te alcanzan. Y en este momento de mi vida me dije: Algo tenés que hacer», explica a poco de viajar a la Argentina desde Chile, donde actualmente se encuentra radicado.

«PERSONAS INTERESADAS»

«Mi expectativa con el documental es aportar cierta protección a los chicos que hacen deporte individual. Siempre hay detrás personas interesadas en que tengan victorias y éxitos, porque sacan alguna ventaja. Eso tiene un costo muy alto. Es importante concientizar y poder llegar a otros deportes individuales; y que se ponga algún reparo en esos chicos que se esfuerzan mucho y sufren demasiado. Sería un sueño que alguien que esté viviendo una situación parecida, tenga dónde apoyarse a partir de conocer mi historia», sostiene.

En su próximo viaje a la Argentina, Pérez Roldan presentará una denuncia penal contra su padre en la Justicia Federal de Azul por graves violaciones a los Derechos Humanos, patrocinado por el abogado Juan Ignacio Pascual.

Los tres episodios –»El fin justifica los medios», «Los socios del silencio» y «Querido papá»– aportan valiosos testimonios de otros ex jugadores y referentes del tenis de la época. Entre ellos, Franco David, Javier Frana, Gabriela Sabatini, Iván Lendl, Martín Jaite, Sergi Bruguera, Alex Corretja, Carlos Costa, Guillermo Coria, Nicolás Lapenti, Andrés Gómez y Mariano Puerta. También suman su mirada los periodistas Gonzalo Bonadeo y Guillermo Salatino y el neurólogo Facundo Manes.

A través de estos relatos, la serie reconstruye la escena del tenis argentino en los años 80 y particularmente describe el sistema de entrenamiento de chicos y adolescentes que desarrollaba Raúl Pérez Roldán en Tandil, al que muchos cuestionan por su excesiva dureza. «Era como un servicio militar», describen.

«YO NO CONTABA NADA»

El documental, dirigido por Matías Gey, cuenta además con una entrevista realizada a Pérez Roldán padre, quien fue entrenador de su hijo y estuvo al frente de la escuela de tenis del club Independiente de Tandil, un hito en el desarrollo del deporte de alta competencia en nuestro país. De allí salieron jugadores como Mariano Zabaleta, Juan «Pico» Mónaco y Juan Martín del Potro.

«Yo no contaba nada, pero el mundo del tenis siempre lo supo«, sentencia Guillermo Pérez Roldán durante una de las entrevistas realizadas para la producción del documental, en referencia a cómo los éxitos deportivos taparon el espiral de violencia que era un secreto a voces en el ámbito deportivo.

Nacido en Tandil en 1969, Pérez Roldan fue dos veces campeón de Roland Garros como junior y obtuvo 9 títulos de ATP. Fue tapa de numerosas revistas a fines de los 80, cuando estuvo cerca de ingresar al top ten del ránking mundial (en septiembre de 1988 alcanzó el 13° lugar) y protagonizó partidos memorables contra los grandes jugadores de la época.

En el 2000 recibió el premio Konex como tenista de la década junto a otros cincos colegas. Actualmente vive en Chile, tiene tres hijos y está esperando el cuarto.

