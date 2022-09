¿Contribuye a la paz social el mensaje negacionista de dirigente de la UCR de Castex?

¿El mensaje negacionista del presidente de la UCR de Eduardo Castex, Nelson Rodríguez, será compartido por los demás integrantes de la mesa partidaria?. ¿Contribuye a la no violencia y la paz social?. ¿Es responsable que un dirigente de un partido político que históricamente defendió los principios democráticos realice posteo carentes de sustento científico y totalmente tendencioso?. ¿Los dirigentes dicen la verdad cuando se solidarizan contra los hechos violentos o son puestas en escenas pour le galerie?.

Algunos sectores del oficialismo castense se molestaron porque este diario digital hizo referencia a llamativas ausencias que se percibieron en la concentración que se realizó –el viernes- en la zona céntrica, bajo los lemas “por la Paz y la No Violencia” y en defensa de la democracia.

Las convocatorias fueron realizadas por la comuna y el Concejo Deliberante local por un lado, y desde la Unidad Básica “Volver a Perón” por el otro. Finalmente, los militantes vinculados con el partido político, se sumaron a un reducido grupo de funcionarios municipales. Y seguidamente colocaron reflexivos mensajes.

En ese acto, que se replicó en todo el país, no estuvieron presentes los principales dirigentes de la UCR, e incluso faltaron algunos concejales oficialista y también del Frente Justicialista Pampeano. Incluso, también fue reducida la cantidad de dirigentes gremiales.

«TODOS DEBEMOS SER RESPONSABLES»

Algunos posteos realizados en las redes sociales de este diario digital, transmitieron su enojo por –solamente- describir quienes asistieron y las llamativas ausencias de dirigentes que tienen responsabilidad política e institucional.

Incluso, deslizan ciertas responsabilidades en los medios de comunicación, pero omiten hacer referencia a la irresponsabilidad que tienen algunos dirigentes que postean mensajes irresponsables, que no generan aportes positivos en estos momentos de tensión social que afronta el país.

Según la intendenta Mónica Curutchet, la publicación “divide”, y consideraron que “todos debemos ser responsables de nuestros dichos y hechos, nadie queda exento de la responsabilidad por la violencia instalada, y menos cuando actúa para provocar consecuencias”.

Y obviamente recogió los apoyos que habitualmente tiene en cada posteo que realiza, de sus seguidores más cercanos, que son quienes desparraman MG en los posteos de la comuna castense.

¿EL NEGACIONISMO NO DIVIDE?

El presidente de la UCR y tío de la jefa comunal castense, Nelson Rodríguez, no solamente no concurrió a la concentración por “la Paz y la No Violencia” y en defensa de la democracia, sino que además en sus redes sociales compartió un mensaje negacionista de un abogado piquense.

En modo Amalia Granata, el posteo se titula “tentativa de homicidio y la teoría del delito imposible”. Ahí se hace un relato donde se asegura incluso que autor del intento de magnicidio no solamente “no tenía bala en la recamara”, sino que además “no tenía el dedo en el gatillo”.

